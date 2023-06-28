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Yaşam
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İzmir'de uçak düştü: 2 yaralı

2023-06-28 15:43:23
İzmir'de uçak düştü: 2 yaralı

İzmir Selçuk’ta özel bir uçak araziye düştü.

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Foto - İzmir'de uçak düştü: 2 yaralı

İzmir’in Selçuk ilçesinde, özel bir şirkete ait uçak araziye düştü. Uçaktaki iki kişinin hafif yaralı kurtulduğu öğrenildi.

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Foto - İzmir'de uçak düştü: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Selçuk ilçesinde meydana geldi. Selçuk Efes Havalimanı’ndan havalanan özel bir şirkete ait uçak, içindeki iki kişiyle beraber kontrolünü kaybederek araziye düştü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçakta bulunan iki kişinin şans eseri hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

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