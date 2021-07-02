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İzmir'de feci kaza! Ok gibi saplandı

2021-07-02 07:20:51
İzmir'de feci kaza! Ok gibi saplandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Demircili Mahallesi'nde Gözde K. (26) yönetimindeki 35 ABZ 174 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce M.S.C. (54) yönetimindeki 34 BHB 738 plakalı hafriyat kamyonuna, ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.

Demircili Mahallesi'nde Gözde K. (26) yönetimindeki 35 ABZ 174 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce M.S.C. (54) yönetimindeki 34 BHB 738 plakalı hafriyat kamyonuna, ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.

#2
Foto - Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ceren E. (17) ve Nihal K. (17) yaralandı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ceren E. (17) ve Nihal K. (17) yaralandı.

#3
Foto - Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

#4
Foto - Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

#5
Foto - Hafriyat kamyonunda gözle görülür bir hasar meydana gelmedi.

Hafriyat kamyonunda gözle görülür bir hasar meydana gelmedi.

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