  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
6
İzmir'de deniz çekildi

2022-03-20 16:43:03
İzmir'de deniz çekildi

İzmir sahillerinde, deniz suyunun poyraz ve gelgit nedeniyle kıyıdan çekildiği gözleniyor.

#1
Foto - Şehirde bir haftadır etkili olan şiddetli poyraz, deniz suyunun çekilmesine neden oldu.

Şehirde bir haftadır etkili olan şiddetli poyraz, deniz suyunun çekilmesine neden oldu.

#2
Foto - Denizin çekilmesi, iç körfez dahil birçok noktada gözlendi. Bazı yerlerde 20 metreyi bulan çekilme sebebiyle denize kurulu iskeleler karada kaldı.

Denizin çekilmesi, iç körfez dahil birçok noktada gözlendi. Bazı yerlerde 20 metreyi bulan çekilme sebebiyle denize kurulu iskeleler karada kaldı.

#3
Foto - Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, AA muhabirine, hafta içinden bu yana süren deniz suyundaki çekilmenin sert poyraz ve gelgite bağlı basınçtan kaynaklandığını ifade etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, AA muhabirine, hafta içinden bu yana süren deniz suyundaki çekilmenin sert poyraz ve gelgite bağlı basınçtan kaynaklandığını ifade etti.

#4
Foto - Bu durumun neredeyse her yıl şubat ve mart aylarında tekrarlandığını vurgulayan Yaşar,

Bu durumun neredeyse her yıl şubat ve mart aylarında tekrarlandığını vurgulayan Yaşar, "Poyraz başta olmak üzere biraz gelgit ve biraz da yüksek basınç nedeniyle ama asıl neden kuzeyli rüzgarlar. Yani her yıl bu aylarda olan olağan bir durum. Lodos dönemlerinde de bunun tam tersi olarak sular 60 santimetreye kadar yükselerek Mavişehir ve İkinci Kordon'u su basmasına neden olur." dedi.

#5
Foto - Hafta içinde de deniz suyundaki çekilme nedeniyle vapurlar iskeleye yanaşmakta zorlanmış, kıyı kesimindeki kayalıklar da kısmen görünür hale gelmişti.

Hafta içinde de deniz suyundaki çekilme nedeniyle vapurlar iskeleye yanaşmakta zorlanmış, kıyı kesimindeki kayalıklar da kısmen görünür hale gelmişti.

İBB'nin bir yalanı daha ortaya çıktı!
Siyaset

İBB'nin bir yalanı daha ortaya çıktı! "İzin bile almadılar"

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, İBB’nin katlettiği 112 tarihi çınarla ilgili, "İBB açıkça yalan söylemektedir. Çına..
Bakan Soylu'dan Savcı Sayan'ın 'medrese' çağrısına tam destek!
Siyaset

Bakan Soylu'dan Savcı Sayan'ın 'medrese' çağrısına tam destek!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte kentteki medrese temsilcileri ile buluştu.
ABD’den Türkiye’ye tuzak: Bakın neyi teklif etmişler!
Dünya

ABD’den Türkiye’ye tuzak: Bakın neyi teklif etmişler!

İngiliz haber ajansı Reuters dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Amerika’nın önde gelen medya kuruluşu Wall Street Journal’in ilk olar..
20.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

20.03.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

İnfaz koruma memuru (İKM) maaşı ne kadar oldu? İKM maşlarına zam mı yapıldı?
Ekonomi

İnfaz koruma memuru (İKM) maaşı ne kadar oldu? İKM maşlarına zam mı yapıldı?

İnfaz koruma memuru ne kadar maaş alıyor? Adalet Bakanlığı CTE bünyesinde görev yapan infaz koruma memurlarına müjde üstüne müjde geldi. Res..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan ‘AK Partili misin?’ sorusuna cevap
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan ‘AK Partili misin?’ sorusuna cevap

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, “AK Partili misiniz?” sorusuna cevap verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay