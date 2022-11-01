2022-11-01 07:09:02 İzmir'de dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Yaylacık Mahallesi 1020 Sokak'ta 2 katlı bir binanın teras katında Muhammed Acem Budak'ın (27) ikamet ettiği evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Budak'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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