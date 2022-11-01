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Türkiye
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İzmir'de dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

2022-11-01 07:09:02
İzmir'de dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

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Foto - İzmir'de dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Yaylacık Mahallesi 1020 Sokak'ta 2 katlı bir binanın teras katında Muhammed Acem Budak'ın (27) ikamet ettiği evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Foto - İzmir'de dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Budak'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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