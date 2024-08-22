İzmir Körfezi'nde felaketin boyutu artıyor

Balık ölümlerinin yanı sıra, körfezin renginin de kırmıza döndüğü gözlemlendi. Ölen balıklar arasında Çipura, Deniz Levreği gibi balıklar bulunuyor. “İlk defa karşılaşıyorum, güzelim İzmir'i ne hale getirdiler” Doğma büyüme İzmirli olduğunu ve hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden 50 yaşındaki Serkan Bingöl, “Yetkililer neden gelmiyor buralara anlamadım.