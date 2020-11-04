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İzmir depremi sonrası İstanbul'da korkunç görüntü

2020-11-04 12:58:12
İzmir depremi sonrası İstanbul'da korkunç görüntü

İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından gözlerin yeniden çevrildiği megakent İstanbul'da korkunç bir görüntü ortaya çıktı.

#1
Foto - İstanbul Silivri açıklarında geçen yıl 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin sonrası ağır hasar alan bir çok bina tahliye edilmişti. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hasarlı binaların yıkımı gerçekleşmedi.

İstanbul Silivri açıklarında geçen yıl 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin sonrası ağır hasar alan bir çok bina tahliye edilmişti. Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hasarlı binaların yıkımı gerçekleşmedi.

#2
Foto - Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde hasarlı olduğu tespit edilen ve boşaltılan Mutlu Apartmanı'nda yaşayanlar ise dairlerdeki mühürleri kırarak evlerine geri döndü.

Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde hasarlı olduğu tespit edilen ve boşaltılan Mutlu Apartmanı'nda yaşayanlar ise dairlerdeki mühürleri kırarak evlerine geri döndü.

#3
Foto - Kapılarda evin hasarlı olduğunu belirten mühür bulunmasına rağmen evlerde kalmaya devam eden vatandaşlar ise endişeli olduklarını ifade ediyor.

Kapılarda evin hasarlı olduğunu belirten mühür bulunmasına rağmen evlerde kalmaya devam eden vatandaşlar ise endişeli olduklarını ifade ediyor.

#4
Foto - Güçlendirme çalışması için her daireden ücret alınmasına rağmen çalışmalara başlanmamasından şikayetçi olan vatandaşlar korkuyla yaşadıklarını ifade ediyor.

Güçlendirme çalışması için her daireden ücret alınmasına rağmen çalışmalara başlanmamasından şikayetçi olan vatandaşlar korkuyla yaşadıklarını ifade ediyor.

#5
Foto -

"ÖLÜMÜ BEKLEMEK GİBİ BİR ŞEY" - Sultangazi'de hasarlı olan binalardan Mutlu Apartmanı'nda yaşayanlar endişeli olduklarını belirtiyor. Mutlu Apartmanı'na yaşayan Gülseven Şen, "Güçlendirme çalışmasının yapılması için belediyeden yazı çıkması bekleniyor. Buranın güçlendirilmesi ile ilgili bütün daireler 8 bin lira para ödedi. 4 aydır belediyeden yazı çıksın diye bekliyoruz. Mimar, normalde yılbaşına kadar biteceğini söylemişti ama yazı çıkmadığı için hala çalışmalara başlanmadı. Bu binada oturmak çok riskli, ölümü beklemek gibi bir şey. İzmir'de deprem olunca herkesin korkusu daha da fazla arttı" dedi.

#6
Foto -

"BU APARTMANIN ADI MUTLU AMA BİZ HİÇ MUTLU DEĞİLİZ"- Yine aynı apartmanda yaşayan Muhammed Furkan Çetin, "3-4 ay önce çalışmalara başladılar ama bir gelişme yok. Protokollerde bazı değişiklikler var firma onu bekliyormuş. İster istemez endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Sevim Öztürk ise

Sevim Öztürk ise "Bende panik atak var, o günden beri çok kötüyüm. İzmir'deki depremi gördüm haberlere bakamıyorum hemen kapatıyorum. Sürekli beklemedeyiz hala bir şey yapılmadı. Apartmandaki çoğu kişi taşındı. Korku içinde duruyoruz. Bu apartmanın adı Mutlu ama biz hiç mutlu değiliz" diye konuştu.

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