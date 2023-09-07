  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
İYİ Partili isim hayran kaldı! İşte yok dedikleri fabrika

2023-09-07 14:16:31
İYİ Partili isim hayran kaldı! İşte yok dedikleri fabrika

Türkiye'nin 61 yıl sonra gerçekleşen hayali Togg... Ülkemizin 2018'de temelleri atılan ve geçtiğimiz nisan ayında banttan inerek bireysel teslimatları başlayan yerli ve milli otomobili, tüm Türk halkının gurur kaynağı. Sahip olmak için binlerce insanın sıraya girdiği yerli otomobil Togg'un proje aşamasından itibaren muhalefetin iftira ve yalanlarına karşı başarıya ulaşması da başka bir mutluluk kaynağı. Muhalefetin türlü olumsuz görüş ve lekeleme kampanyası son dönemde yerini farklı bir yaklaşıma bıraktı.

#1
Foto - İYİ Partili isim hayran kaldı! İşte yok dedikleri fabrika

Gemlik'teki Togg fabrikası, muhalif partilerin vekillerini ağırlıyor. Kısa süre önce CHP'lilerin ziyaretinden sonra bu kez de bir İyi Partili vekil Togg fabrikasında...

#2
Foto - İYİ Partili isim hayran kaldı! İşte yok dedikleri fabrika

İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, fabrikayı ziyaret etti.

#3
Foto - İYİ Partili isim hayran kaldı! İşte yok dedikleri fabrika

Hatipoğlu ziyaretini sosyal medyadan yaptığı, "TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu olarak, TOGG Gemlik üretim tesislerini ziyaret ettik. Komisyon Başkanımız Sayın Mustafa Varank ve Togg İcra Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Gürcan Karakaş'ın sunduğu bilgilendirme ile projenin detaylarını öğrendik. Gittim yerinde gördüm, bir sanayici olarak gurur duydum. Togg’un seri üretime geçmesinde; emeği geçen işçilerimize, mühendislerimize ve şirketlerimize teşekkür ediyorum." paylaşımı ile duyurdu. Hatipoğlu, duyurusunun ardından çok sayıda soru aldığını belirterek başka bir paylaşımla da izlenimlerini aktardı.

Cem Toker yerel seçim sonucunu şimdiden duyurdu: Çok rahat kazanır
Gündem

Cem Toker yerel seçim sonucunu şimdiden duyurdu: Çok rahat kazanır

Katıldığı canlı yayında yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulunan Cem Toker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında muhalefet olmadığını belir..
IKBY ağlamaya başladı! 'Maaş ödeyemiyoruz'
Dünya

IKBY ağlamaya başladı! 'Maaş ödeyemiyoruz'

Bağdat yönetiminin bütçedeki paylarını vermediğini belirten Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, uluslararası topluma destek çağrısında bulundu...
Kiracının ev sahibine kurduğu tuzak Sülün Osman'ı kıskandıracak cinsten
Yaşam

Kiracının ev sahibine kurduğu tuzak Sülün Osman'ı kıskandıracak cinsten

Ev sahibi, dairesinin satılması için tapu fotoğrafını gönderdiği kiracısı Oğuz A.'nın, evi bir başkasına kiraladığını öğrenince neye uğradığ..
Kıskanç Macron'dan rezalet! Erdoğan...
Dünya

Kıskanç Macron'dan rezalet! Erdoğan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi projesinin Avrupa değerlerine uymadığını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye..
Ermenistan yine ateşle oynuyor... Bölgede hareketlilik başladı: Azeri zırhlıları sınıra kaydırıldı
Dünya

Ermenistan yine ateşle oynuyor... Bölgede hareketlilik başladı: Azeri zırhlıları sınıra kaydırıldı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yüksek. Ermenistan'ın ABD ile yapacağı ortak tatbikatı "endişe verici" bulan Rusya, gelişmelere tep..
Ağıralioğlu'ndan Akşener'in sözlerine yalanlama: Hanımefendi çok yorgun ve üzgün olduğu için hatırlamıyor'
Siyaset

Ağıralioğlu'ndan Akşener'in sözlerine yalanlama: Hanımefendi çok yorgun ve üzgün olduğu için hatırlamıyor'

İYİ Parti eski Milletvekili Ağıralioğlu, altılı masaya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23