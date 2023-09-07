İYİ Partili isim hayran kaldı! İşte yok dedikleri fabrika

Hatipoğlu ziyaretini sosyal medyadan yaptığı, "TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu olarak, TOGG Gemlik üretim tesislerini ziyaret ettik. Komisyon Başkanımız Sayın Mustafa Varank ve Togg İcra Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Gürcan Karakaş'ın sunduğu bilgilendirme ile projenin detaylarını öğrendik. Gittim yerinde gördüm, bir sanayici olarak gurur duydum. Togg’un seri üretime geçmesinde; emeği geçen işçilerimize, mühendislerimize ve şirketlerimize teşekkür ediyorum." paylaşımı ile duyurdu. Hatipoğlu, duyurusunun ardından çok sayıda soru aldığını belirterek başka bir paylaşımla da izlenimlerini aktardı.