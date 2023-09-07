2023-09-07 14:16:31 İYİ Partili isim hayran kaldı! İşte yok dedikleri fabrika
Türkiye'nin 61 yıl sonra gerçekleşen hayali Togg... Ülkemizin 2018'de temelleri atılan ve geçtiğimiz nisan ayında banttan inerek bireysel teslimatları başlayan yerli ve milli otomobili, tüm Türk halkının gurur kaynağı. Sahip olmak için binlerce insanın sıraya girdiği yerli otomobil Togg'un proje aşamasından itibaren muhalefetin iftira ve yalanlarına karşı başarıya ulaşması da başka bir mutluluk kaynağı. Muhalefetin türlü olumsuz görüş ve lekeleme kampanyası son dönemde yerini farklı bir yaklaşıma bıraktı.