2023-08-16 08:42:28 İYİ Parti'deki skandallara bir yenisi daha eklendi Akşener milletvekili borsası kurdu! İşte Whatsapp mesajları
İYİ Parti'deki skandallara bir yenisi daha eklendi. Partiden ihraç edilen İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan, Meral Akşener'le ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Daha önce de Akşener'in partide milletvekili borsası kurduğunu belirten Ertugan bu kez bir Whatsapp görüntüsü paylaştı. Ertugan, eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın mesajlaşmasını paylaşarak "Milletvekili borsası oluşturmuşsunuz. Siz siyasi emek dolandırıcısısınız" dedi.