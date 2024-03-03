İYİ Parti’de skandal! Konuşmasına izin verilmeyen Nesrin Ünal açılışı terk etti!

İYİ Parti, yerel seçimde de krizi yaşadı! Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in, Güllerpınarı Mahallesi'nde gerçekleşen seçim ofisi açılışına ne il başkanı ne de Antalyalı milletvekilleri katıldı. İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal ise açılışa katıldığı halde sahneye çağırılmadı! Duruma çok kızan Ünal açılışı terk ederken partililer isyan bayrağını açtı: Daha ilçe başkanı bile büyükşehir belediye başkan adayını tanımıyor!