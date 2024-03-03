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İYİ Parti’de skandal! Konuşmasına izin verilmeyen Nesrin Ünal açılışı terk etti!

2024-03-03 14:47:56
İYİ Parti’de skandal! Konuşmasına izin verilmeyen Nesrin Ünal açılışı terk etti!

İYİ Parti, yerel seçimde de krizi yaşadı! Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in, Güllerpınarı Mahallesi'nde gerçekleşen seçim ofisi açılışına ne il başkanı ne de Antalyalı milletvekilleri katıldı. İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal ise açılışa katıldığı halde sahneye çağırılmadı! Duruma çok kızan Ünal açılışı terk ederken partililer isyan bayrağını açtı: Daha ilçe başkanı bile büyükşehir belediye başkan adayını tanımıyor!

#1
Foto - İYİ Parti’de skandal! Konuşmasına izin verilmeyen Nesrin Ünal açılışı terk etti!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından istifa dalgasıyla sarsılan İYİ Parti'de yerel seçim çalışmalarında da büyük kriz yaşandı. İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in, Güllerpınarı Mahallesi'nde gerçekleşen seçim ofisi açılışında yaşanan gerilim gün yüzüne çıktı.

#2
Foto - İYİ Parti’de skandal! Konuşmasına izin verilmeyen Nesrin Ünal açılışı terk etti!

Açılışa İYİ Parti Antalya İl Başkanı ve hiçbir Antalya milletvekili katılmadı. Sadece Alanya ölçekli kalan açılışta Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ise konuşturulmadı. Törene Antalya'dan katılan tek isim olan İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal ise sahneye çağırılmadı.

#3
Foto - İYİ Parti’de skandal! Konuşmasına izin verilmeyen Nesrin Ünal açılışı terk etti!

Bunun üzerine Ünal, sahneye çıkarak Alanya İYİ Parti Adayı Mehmet Şahin ile Meclis Üyelerine tepki göstererek törenden ayrıldı. Yaşanan durum açılışa katılan vatandaşlarda şok etkisi yarattı ve büyük tepkiye yol açtı.

#4
Foto - İYİ Parti’de skandal! Konuşmasına izin verilmeyen Nesrin Ünal açılışı terk etti!

"BAĞIMSIZ ADAY GİBİ DAVRANIYOR" Antalya'da ilk kez bir ilçenin belediye başkan adayı büyükşehir belediye başkan adayını tanımaması kamuoyunda şok etkisi yarattı. Seçim gezilerinde Genel Başkan Meral Akşener ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Nesrin Ünal'ın hiç fotoğrafının kullanılmadığı ve oy istenmediği gerekçesi ile parti içinde çıkan çatlak sesler yükselmeye başladı.

#5
Foto - İYİ Parti’de skandal! Konuşmasına izin verilmeyen Nesrin Ünal açılışı terk etti!

Partililer, "Mehmet Şahin bağımsız aday galiba. Genel Başkanımızı ve Büyükşehir Adayımızı hiç anmıyor, afişlerde kullanmıyor. İlçe başkanımızı konuşturmuyor, Büyükşehir Adayımızı konuşturmuyor. Seçim şarkısında bile ben yaparım, Mehmet Şahin yapar diyor. Partimize bedeni geçti ama ruhu hala İYİ Partili değil" yorumunu yaptı.

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