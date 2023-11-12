2023-11-12 12:50:47 İYİ Parti çok fena kaynıyor! Flaş gelişme! Şimdi de o isim
İYİ Parti'de Meral Akşener'in seçimlere tek başına girme ısrarı partiyi çatırdatıyor. Akşener'in dümeni Cumhur İttifakı'na kıracağı iddiaları da partideki krizi derinleştiriyor. İYİ Parti'de Durmuş Yılmaz Bahadır Erdem'in ardından partinin bazı ağır toplarının da istifa edebileceği konuşuluyor. Özellikle Ankara'da Mansur Yavaş'a karşı aday çıkarılacak olması "baştan kaybedeceğiz, tabanımız adayımıza değil Mansur Yavaş'a oy verir" eleştirileri daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.