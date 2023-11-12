İYİ Parti çok fena kaynıyor! Flaş gelişme! Şimdi de o isim

İYİ Partili kurmaylar ayrıca “Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına başka bir adayın çıkarılması stratejisine” de karşı çıkıyor. “Yavaş’ın, İYİ Parti tabanına da yabancı olmadığı ve bu nedenle Ankaralı İYİ Parti seçmeninin yerel seçimlerde bir kez daha oy vereceği ismin Yavaş olacağının yapılan tüm anketlerde ortaya çıktığını” da ifade eden İYİ Partiler şu eleştirilerde bulundu: