Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: İtiraflar boş çıktı, cezaevine geri gönderildi! Mehmet Akif Ersoy’un ‘etkin pişmanlık’ oyunu tutmadı
Türkiye’nin yakından takip ettiği uyuşturucu soruşturmasında yeni bir perde açıldı. Cezaevinden tahliye olabilmek amacıyla etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Mehmet Akif Ersoy, dün savcı karşısına çıkarak ek ifade verdi. Yaklaşık iki saat süren ifadede uyuşturucu kullandığını itiraf eden ve bazı "uyuşturucu partilerine" dair bilgiler paylaşan Ersoy’un beyanları, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte bulunmadı. Savcılık, sunulan bilgilerin dosyaya somut bir katkı sağlamadığına hükmederek Ersoy’un talebini reddetti. Mahkeme heyeti de bu görüşe katılarak Ersoy’un tutuklu bulunduğu cezaevine geri gönderilmesine karar verdi.