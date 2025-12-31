İtiraflar boş çıktı, cezaevine geri gönderildi! Mehmet Akif Ersoy’un ‘etkin pişmanlık’ oyunu tutmadı

“ETKİN PİŞMANLIK” TALEBİ NEDEN REDDEDİLDİ? Soruşturma dosyasından sızan ve Ersoy’un tutukluluk halinin devamına gerekçe gösterilen noktalar: Somut Katkı Sağlamadı: Savcılık kaynakları, Ersoy’un anlattıklarının dosyada halihazırda bulunan bilgiler olduğunu ve yeni, belirleyici bir unsur taşımadığını belirtti. Uyuşturucu Partilerini Kabul Etti: Ersoy ifadesinde kullanıcı olduğunu ve çeşitli partilere dair detaylar verdiğini söylese de, bu beyanlar "tahliye" için yeterli görülmedi. Gizli Tanık Soruları: Ersoy, kendisi hakkındaki gizli tanık beyanlarını reddederken, sorulara verdiği yanıtların soruşturmanın derinleşmesine yardımcı olmadığı tespiti yapıldı.