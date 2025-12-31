  • İSTANBUL
İtiraflar boş çıktı, cezaevine geri gönderildi! Mehmet Akif Ersoy’un ‘etkin pişmanlık’ oyunu tutmadı

İtiraflar boş çıktı, cezaevine geri gönderildi! Mehmet Akif Ersoy’un ‘etkin pişmanlık’ oyunu tutmadı

Türkiye’nin yakından takip ettiği uyuşturucu soruşturmasında yeni bir perde açıldı. Cezaevinden tahliye olabilmek amacıyla etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Mehmet Akif Ersoy, dün savcı karşısına çıkarak ek ifade verdi. Yaklaşık iki saat süren ifadede uyuşturucu kullandığını itiraf eden ve bazı "uyuşturucu partilerine" dair bilgiler paylaşan Ersoy’un beyanları, soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte bulunmadı. Savcılık, sunulan bilgilerin dosyaya somut bir katkı sağlamadığına hükmederek Ersoy’un talebini reddetti. Mahkeme heyeti de bu görüşe katılarak Ersoy’un tutuklu bulunduğu cezaevine geri gönderilmesine karar verdi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, cezaevinden kurtulmak için "etkin pişmanlık" kartını oynadı ancak beklediği cevabı alamadı. Savcılığa verdiği 2 saatlik ek ifade "yetersiz ve somut katkıdan uzak" bulunurken, mahkeme ünlü gazetecinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mehmet Akif Ersoy, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa verdiği ek ifadenin ardından yeniden cezaevine gönderildi. Mahkeme, Ersoy’un beyanlarının soruşturmaya somut katkı sağlamadığı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İTİRAFLAR BOŞ ÇIKTI Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, dün adliyeye sevk edilerek savcılığa ek ifade verdi. Yaklaşık iki saat süren ifade işlemlerinde Ersoy’un anlattıklarının dosyada yeni ve belirleyici bir unsur oluşturmadığı belirtildi. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, verilen bilgilerin soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte olmadığı yönünde değerlendirme yapıldı. Bu tespit doğrultusunda Ersoy’un tutukluluk halinin sürmesine karar verildi.

ETKİN PİŞMANLIK TALEBİ REDDEDİLDİ Basına yansıyan bilgilere göre Ersoy, ifadesinde uyuşturucu kullandığını kabul etti ve bazı uyuşturucu partilerine ilişkin bilgiler paylaştı. Ancak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebi, sağlanan bilgilerin yetersiz bulunması nedeniyle kabul edilmedi. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Akif Ersoy, tutuklu bulunduğu cezaevine yeniden gönderildi.

“İTİBARIM 15 DAKİKADA YERLE BİR EDİLDİ” Ersoy, daha önce mahkemede yaptığı savunmada kendisine yöneltilen suçlamaların utanç verici olduğunu savunmuş, sürecin kendisi ve ailesi üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu dile getirmişti. Son iki aydır yakın çevresiyle ciddi endişeler paylaştığını belirten Ersoy, kendisine güvenen insanlar adına üzgün olduğunu ifade etmişti. Savcılıkta yöneltilen sorulara tepki gösteren Ersoy, gizli tanık beyanlarına ilişkin soruları açık yüreklilikle yanıtladığını söylemişti.

“SİYASİ” OPERASYON İDDİASI Savunmasında sürecin bir siyasi operasyon olduğunu öne süren Ersoy, hakkındaki iddiaların bir itibar suikastına dönüştüğünü iddia etti. Hakkında somut delil olmadan tutuklama kararı verildiğini düşündüğünü belirten Ersoy, tahliyesini talep etmişti.

“ETKİN PİŞMANLIK” TALEBİ NEDEN REDDEDİLDİ? Soruşturma dosyasından sızan ve Ersoy’un tutukluluk halinin devamına gerekçe gösterilen noktalar: Somut Katkı Sağlamadı: Savcılık kaynakları, Ersoy’un anlattıklarının dosyada halihazırda bulunan bilgiler olduğunu ve yeni, belirleyici bir unsur taşımadığını belirtti. Uyuşturucu Partilerini Kabul Etti: Ersoy ifadesinde kullanıcı olduğunu ve çeşitli partilere dair detaylar verdiğini söylese de, bu beyanlar "tahliye" için yeterli görülmedi. Gizli Tanık Soruları: Ersoy, kendisi hakkındaki gizli tanık beyanlarını reddederken, sorulara verdiği yanıtların soruşturmanın derinleşmesine yardımcı olmadığı tespiti yapıldı.

