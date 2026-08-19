Avrupa’da gıda krizi kapıda! Rekolte çöktü, fiyat alarmı verildi
Avrupa’yı peş peşe vuran aşırı sıcaklar ve kuraklık tarımsal üretime ağır darbe vurdu. Fransa’da bazı sebzelerde kayıp yüzde 100’e yaklaşırken Almanya’da tahıl üretiminin 3,3 milyon ton azalması bekleniyor. İtalya’da pirinç tarlaları kurudu, İspanya’da hayvan yemi açığı baş gösterdi. Ekonomistler, üretimdeki büyük kayıpların önümüzdeki aylarda market raflarına zam olarak yansıyabileceği uyarısında bulundu. Sıcak hava dalgalarının AB ekonomisine maliyetinin ise 180 milyar avroya kadar çıkabileceği hesaplanıyor.