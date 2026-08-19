Avrupa’da gıda krizi kapıda! Rekolte çöktü, fiyat alarmı verildi

Fransa'da sebzede yüzde 100'e varan kayıp Fransa'nın Bretanya bölgesindeki büyük üretici kooperatiflerinden Prince de Bretagne, yaşanan tabloyu “tarihi bir sebze krizi” olarak tanımladı. Tahminlere göre bu yaz; bezelyede yüzde 40, brokolide yüzde 60, enginarda ise yüzde 50 ile yüzde 100 arasında üretim kaybı yaşanabilir. Fransa'nın önde gelen konserve ve dondurulmuş sebze üreticileri birliği Unilet'in Başkanı Eric Legras da aşırı sıcakların ülkenin kuzeyini ve güneybatısını vurduğunu belirterek durumu “olağanüstü” olarak nitelendirdi.