  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlk kez kanıtlandı: O içecek kanser yapıyor! Sessiz sedasız düğmeye bastılar! Türkiye’nin gururu Baykar, şimdi de o işe el attı Avrupa’da gıda krizi kapıda! Rekolte çöktü, fiyat alarmı verildi İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Kurallar tamamen değişiyor! İşte yeni uygulama Erdoğan'ın en yakınındaki isim Türkiye'ye ifşa etti: Bu marka yerli değil uyanık olun Ne Meksika ne de Peru: Elazığ'da yetiştirdiğini gören inanamıyor! Uzmanı uyardı! ‘Göğüs ağrısı her zaman kalp krizi değil' Okul zili çalmadan servise zam geldi! Sıcaktan kaçanların tercihi Turkuaz renkli suyu ile turistlerin gözde şelalesi
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Avrupa’da gıda krizi kapıda! Rekolte çöktü, fiyat alarmı verildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Avrupa’da gıda krizi kapıda! Rekolte çöktü, fiyat alarmı verildi

Avrupa’yı peş peşe vuran aşırı sıcaklar ve kuraklık tarımsal üretime ağır darbe vurdu. Fransa’da bazı sebzelerde kayıp yüzde 100’e yaklaşırken Almanya’da tahıl üretiminin 3,3 milyon ton azalması bekleniyor. İtalya’da pirinç tarlaları kurudu, İspanya’da hayvan yemi açığı baş gösterdi. Ekonomistler, üretimdeki büyük kayıpların önümüzdeki aylarda market raflarına zam olarak yansıyabileceği uyarısında bulundu. Sıcak hava dalgalarının AB ekonomisine maliyetinin ise 180 milyar avroya kadar çıkabileceği hesaplanıyor.

#1
Foto - Avrupa’da gıda krizi kapıda! Rekolte çöktü, fiyat alarmı verildi

Avrupa genelinde yaz boyunca etkili olan aşırı sıcaklık ve kuraklık, kıtanın tarımsal üretiminde ciddi kayıplara neden oldu. Avrupa Birliği genelindeki üreticiler, art arda yaşanan sıcak hava dalgalarının ardından birçok üründe rekoltenin keskin şekilde düşeceği uyarısında bulundu. Üretimin azalmasıyla birlikte gözler gıda fiyatlarına çevrildi. Ekonomistler, tarımsal arzda yaşanan kayıpların önümüzdeki aylarda tüketicilerin market faturalarını artırabileceğini belirtiyor.

#2
Foto - Avrupa’da gıda krizi kapıda! Rekolte çöktü, fiyat alarmı verildi

Haziran ve temmuz rekor kırdı AB'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre haziran ve temmuz, Batı Avrupa'da kayıtlara geçen en sıcak aylar oldu. Sıcak hava dalgalarının ağustos boyunca etkisini sürdürmesi, kuraklığın tarım alanlarındaki etkisini daha da ağırlaştırdı. Avrupa'nın önemli tarım ülkelerinden Fransa'da ise yeraltı su rezervlerinin ülkenin büyük bölümünde ciddi ölçüde gerilediği bildirildi.

#3
Foto - Avrupa’da gıda krizi kapıda! Rekolte çöktü, fiyat alarmı verildi

Fransa'da sebzede yüzde 100'e varan kayıp Fransa'nın Bretanya bölgesindeki büyük üretici kooperatiflerinden Prince de Bretagne, yaşanan tabloyu “tarihi bir sebze krizi” olarak tanımladı. Tahminlere göre bu yaz; bezelyede yüzde 40, brokolide yüzde 60, enginarda ise yüzde 50 ile yüzde 100 arasında üretim kaybı yaşanabilir. Fransa'nın önde gelen konserve ve dondurulmuş sebze üreticileri birliği Unilet'in Başkanı Eric Legras da aşırı sıcakların ülkenin kuzeyini ve güneybatısını vurduğunu belirterek durumu “olağanüstü” olarak nitelendirdi.

#4
Foto - Avrupa’da gıda krizi kapıda! Rekolte çöktü, fiyat alarmı verildi

Günde 1 milyon yumurta kayıp Krizin etkileri yalnızca tarlalarla sınırlı kalmadı. Fransız hayvancılık sektörü, kış ayları öncesinde giderek büyüyen bir hayvan yemi açığı konusunda uyarıda bulundu. Fransa Ulusal Yumurta Tanıtım Komitesi'nin tahminlerine göre sıcak hava dalgaları nedeniyle ülkedeki günlük yumurta üretimi yaklaşık 1 milyon adet azaldı. Kümes hayvanı yetiştiricileri de yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayvan ölümlerinin arttığını bildirdi.

#5
Foto - Avrupa’da gıda krizi kapıda! Rekolte çöktü, fiyat alarmı verildi

İtalya'da pirinç tarlaları kurudu Avrupa'nın önemli pirinç üretim merkezlerinden Kuzey İtalya'da da kuraklık alarm veriyor. İtalya'nın en büyük çiftçi birliği Coldiretti, bazı pirinç tarlalarındaki durumu çarpıcı ifadelerle ortaya koydu. Birliğe göre bazı tarlalar “tamamen öldü, yandı ve pirinçler kurudu.” Su kaynaklarında yaşanan sıkıntının devam etmesi halinde İtalya'nın pirinç üretimindeki kayıpların daha da büyümesinden endişe ediliyor.

#6
Foto - Avrupa’da gıda krizi kapıda! Rekolte çöktü, fiyat alarmı verildi

İspanya'da tahıl ve hayvan yemi alarmı Kuraklığın vurduğu bir diğer ülke İspanya oldu. İspanyol çiftçiler tahıl üretiminde önemli kayıplar yaşandığını bildirirken büyükbaş hayvancılıkta kullanılacak yem miktarının da ihtiyacın altında kalabileceği uyarısında bulundu. Avrupa'nın farklı ülkelerinde aynı anda ortaya çıkan üretim kayıpları, gıda arzına ilişkin endişeleri artırdı.

#7
Foto - Avrupa’da gıda krizi kapıda! Rekolte çöktü, fiyat alarmı verildi

Almanya'da 3,3 milyon tonluk kayıp Alman Çiftçiler Birliği'nin açıkladığı tahminler de krizin boyutunu ortaya koydu. Almanya'nın tahıl üretiminin geçen yıla kıyasla yüzde 7 azalması bekleniyor. Bu oran yaklaşık 3,3 milyon tonluk üretim kaybına karşılık geliyor. Ülkenin güneyindeki sıcaklıklardan ağır şekilde etkilenen bazı bölgelerde ise belirli ürünlerde hasadın tamamen kaybedilmesi ihtimali bulunuyor. Polonya'da da devam eden kuraklığın ülkenin gıda ithalatına bağımlılığını artırabileceği değerlendiriliyor.

#8
Foto - Avrupa’da gıda krizi kapıda! Rekolte çöktü, fiyat alarmı verildi

Fatura 180 milyar avroya çıkabilir Kuraklık ve sıcak hava dalgalarının yalnızca gıda üretimine değil Avrupa ekonomisinin tamamına ağır bir fatura çıkarabileceği belirtiliyor. Zurich Insurance Group ve bazı Avrupa bankalarının analistlerinin hesaplamalarına göre sıcak hava dalgalarının Avrupa Birliği'ne ekonomik maliyeti 50 milyar ile 180 milyar avro arasında olabilir.

#9
Foto - Avrupa’da gıda krizi kapıda! Rekolte çöktü, fiyat alarmı verildi

Marketlerde zam tehlikesi Fransa'dan Almanya'ya, İtalya'dan İspanya ve Polonya'ya kadar Avrupa'nın önemli tarım merkezlerinden gelen üretim kaybı haberleri, önümüzdeki dönem için gıda fiyatlarına ilişkin endişeleri büyütüyor. Özellikle sebze, tahıl, pirinç, yumurta ve hayvansal ürünlerde arzın azalmasının devam etmesi halinde üretimdeki kaybın market raflarına daha yüksek fiyat olarak yansıması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Provokatif söylemlere yargı tokadı! Rabia Coşkun gözaltında
Gündem

Provokatif söylemlere yargı tokadı! Rabia Coşkun gözaltında

Yargı Kayseri’deki dezenformasyon mitingine tokadı yapıştırdı. Miting adı altındaki organizasyonda basın açıklaması bahanesiyle toplumu yanl..
Mezarın açılacağını duyan Süleymancılar, Karacaahmet’e akın etti
Gündem

Mezarın açılacağını duyan Süleymancılar, Karacaahmet’e akın etti

Süleymancılar cemaatinin lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un kabrinin ölüm nedeninin belirlenmesi için yarın sabah açıl..
Diplomasi trafiğinde kritik temas
Gündem

Diplomasi trafiğinde kritik temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bugün birer t..
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Kuytul’a tepki: Senin de suyun ısındı sıra sana da gelecek!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Kuytul’a tepki: Senin de suyun ısındı sıra sana da gelecek!

Süleymancılar'ın Kuriş ayağına yönelik operasyona tepki gösterip devlete kafa tutarak haddini aşan sözler sarf eden Furkan Vakfı Başkanı Alp..
Yeniden Refah’tan Alihan Kuriş Operasyonu açıklaması: Kabul edilemez
Gündem

Yeniden Refah’tan Alihan Kuriş Operasyonu açıklaması: Kabul edilemez

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne ..
Günübirlik evlere yönelik fuhuş operasyonu! 14 şüpheli gözaltında
Gündem

Günübirlik evlere yönelik fuhuş operasyonu! 14 şüpheli gözaltında

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesinde günübirlik olarak kiraya verilen evlerde fuhşa aracılık edildiği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23