Okul zili çalmadan servise zam geldi!
İstanbul’da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretlerine yüzde 10 zam geldi. Yeni tarifede uzak mesafelerde yıllık ücretler 90 bin lirayı aşarken, rehber personel bulunan servislerde ücretlere yüzde 35 ekleme yapılacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala velilerin eğitim masrafları telaşı başladı. Kırtasiye, kıyafet ve diğer okul giderlerinin yanı sıra ailelerin bütçesini en fazla zorlayan kalemlerden biri olan okul servis ücretleri de zamlandı. İstanbul’da yeni eğitim öğretim dönemi için servis ücretlerine yüzde 10 artış yapıldı.