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Okul zili çalmadan servise zam geldi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Okul zili çalmadan servise zam geldi!

İstanbul’da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis ücretlerine yüzde 10 zam geldi. Yeni tarifede uzak mesafelerde yıllık ücretler 90 bin lirayı aşarken, rehber personel bulunan servislerde ücretlere yüzde 35 ekleme yapılacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kala velilerin eğitim masrafları telaşı başladı. Kırtasiye, kıyafet ve diğer okul giderlerinin yanı sıra ailelerin bütçesini en fazla zorlayan kalemlerden biri olan okul servis ücretleri de zamlandı. İstanbul’da yeni eğitim öğretim dönemi için servis ücretlerine yüzde 10 artış yapıldı.

#1
Foto - Okul zili çalmadan servise zam geldi!

Yeni tarifeyle birlikte servis ücretleri özellikle uzun mesafelerde dikkat çekici seviyelere ulaştı. Yıllık ücret bazı mesafelerde 90 bin lirayı aşarken, rehber personel bulunan servislerde maliyet daha da artacak. Yeni tarifeye göre 0-1 kilometre arasındaki yıllık servis ücreti 39 bin 970 liraya, 1-3 kilometre arasındaki ücret ise 42 bin 804 liraya yükseldi. Uzun mesafelerde ise yıllık ücret 21-23 kilometre arasında 90 bin 112 liraya, 23-25 kilometre arasında 93 bin 610 liraya çıktı.

#2
Foto - Okul zili çalmadan servise zam geldi!

Rehber personel için yüzde 35 ilave ücret İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, rehber personel kullanılan servislerde tarifeye yüzde 35 oranında rehber personel ücretinin de ekleneceğini açıkladı.

#3
Foto - Okul zili çalmadan servise zam geldi!

Sınar ayrıca ilerleyen dönemde akaryakıt fiyatlarında artış yaşanması halinde servis ücretleri için yeniden zam talebinde bulunabileceklerini söyledi. Veliler yeni ücretlere tepki gösterirken, servisçiler ise mevcut fiyatların maliyetler karşısında düşük kaldığını savunuyor.

#4
Foto - Okul zili çalmadan servise zam geldi!

Tarife dışında ücret alınamayacak Yeni dönemde velilerden belirlenen tarifenin dışında ücret talep edilmesi mümkün olmayacak. Öğrenci velileri, sözleşme imzalanmadan önceki teklif aşamasında dahi tarifenin üzerinde ödeme yapmaya zorlanamayacak.

#5
Foto - Okul zili çalmadan servise zam geldi!

Servis ücretleri yıllık veya yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartıyla ödenebilecek. Kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen veliler tek çekime, nakit ödeme yapmak isteyenler ise ücretin tamamını tek seferde ödemeye zorlanamayacak. Kaynak: NTV

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