Spor
6
Yeniakit Publisher
İtalyanların ortaklık yapıp yapmayacağı büyük merak konusu iken.. Fenerbahçe'ye Rafael Leao çalımı!
İtalyanların ortaklık yapıp yapmayacağı büyük merak konusu iken.. Fenerbahçe'ye Rafael Leao çalımı!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin Milano’da Rafael Leao için başlattığı tarihi transfer operasyonu, menajerler dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir savaşı tetikledi! Geçmişteki Elif Elmas krizi nedeniyle sarı-lacivertlilerle ihtilaflı olan George Gardi, Jorge Mendes’ten aldığı Türkiye yetkisiyle gizli planını devreye soktu. Yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'nin istikrarsız tablosuyla korkutup Galatasaray’ın görkemli şampiyonluk kutlamalarıyla kafasını karıştıran Gardi’nin hedefi ise bambaşka.

Galatasaray'ın masasına Rafael Leao ismi gelse de, Okan Buruk’un bu transfere yaklaşımı mesafeli. Başarılı çalıştırıcı Portekizli yıldız için telaffuz edilen 50-60 milyon Euro’luk devasa maliyetlerin tek bir oyuncuya harcanmasına sıcak bakmıyor.

Bu bütçenin çıkması halinde önceliğin takımdaki eksik bölgelere verilmesini istiyor. Bu parayla hem 6/8 numara oynayabilen kaliteli bir defansif orta saha, hem sol stoper hem de 10 numara transfer edilerek takımın ana omurgasının çok daha güçlü hale getirilebileceğine inanıyor.

Buruk’un bu planına rağmen arka planda enteresan bir süreç gelişti. Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Milano’da Rafael Leao için bizzat bir görüşme gerçekleştirdi. Bu temas transfer piyasasını hareketlendirirken, asıl büyük fırtına menajerler savaşında koptu. Jorge Mendes, Leao’nun Türkiye haklarını George Gardi’ye verdi. Gardi’nin aklında bambaşka bir plan vardı. Geçmişte Elif Elmas’ın transferi sürecinde Fenerbahçe ile ihtilaf yaşayan İtalyan menajer, Leao’nun Fenerbahçe’ye gitmesi durumunda devre dışı kalacağına ve para kazanamayacağına inandı.

Bu yüzden, Portekizli yıldızın Fenerbahçe’ye olası transferini baltalamak için operasyon başlattı. İddiaya göre bizzat Leao ile görüşen Gardi, oyuncuya Fenerbahçe’nin uzun süredir şampiyon olamadığını, kulüpte sürekli başkan ve teknik direktör değiştiğini anlatarak istikrarsız bir tablo çizdi. Gardi’nin operasyonu bununla da sınırlı kalmadı. İtalyan menajer, Leao’ya Galatasaray’ın görkemli şampiyonluk kutlamalarının videolarını izletti. Leao’nun, sosyal medyada Galatasaray’ın kutlama paylaşımlarından birini beğenmesinin arkasında da bu süreç vardı.

Kulislerde konuşulan en çarpıcı iddia ise Gardi’nin bu hamleyi neden yaptığıyla ilgili... Galatasaray’da son dönemde transfer operasyonlarının başına Mehmet Özbek ve Cenk Ergün’ün getirileceği, Gardi’nin ise tamamen elimine edileceği yüksek sesle konuşuluyor. Fotospor'a göre; Gardi’nin, Leao gibi bir yıldızı Galatasaray’a yaklaştırıp ve ezeli rakibe gitmesini engelleyerek, "Galatasaray’la iş yapmaya devam etmek" adına bu strateji yaptığı iddia ediliyor.

