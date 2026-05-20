İskenderun'da gizemli gemi: İsrail'e götürürken ifşa edildi
İskenderun'da buğday gemisi krizi yaşanıyor. Ukrayna'nın şikayeti üzerine İsrail'den dönen gemi İskenderun Demir Alanı'nda beklemeye başladı.
Rusya’dan aldığı buğdayı İsrail’e götüren Panormitis adlı dökme yük gemisi, Ukrayna’nın, “çalıntı buğday” ihbarı üzerine İsrail’e yanaşamadı.
Gemi, kriz çözülemeyince İskenderun’a geldi. Ukrayna basınına konuşan Denizcilik İzleme Uzmanı Kateryna Yaresko, henüz hiçbir ülkeden resmi bir açıklama gelmediğini ama geminin yanaşma talebinin reddedilmesini beklediklerini bildirdi.
28.358 dwt’lik gemi şu an İskenderun Demir Alanı’nda bekliyor.
Ukrayna, Rusya'nın kontrolü altında bulunan topraklarında üretilen buğdayın, "çalıntı" olduğunu ileri sürüyor ve varış ülkelerine kabule etmemeleri için çağrıda bulunuyor.
