Meteoroloji açıkladı! Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da havanın nasıl olacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27-28-29-30 Mayıs hava durumu tahminini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan tahminlere göre Kurban Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağı belli oldu. Özellikle İstanbul'da 27-28-29-30 Mayıs tarihlerinde havanın yağışlı olup olmayacağı belli oldu. İşte İstanbul hava durumu...
27 Mayıs 2026 Çarşamba (Kurban Bayramı 1. Gün) 24 derece güneşli- parçalı bulutlu arası
28 Mayıs 2026 Perşembe (Kurban Bayramı 2. Gün) 18 derece hafif yağmurlu
29 Mayıs 2026 Cuma (Kurban Bayramı 3. Gün) 22 derece güneşli
30 Mayıs 2026 Cumartesi (Kurban Bayramı 4. Gün) 23 derece güneşli- parçalı bulutlu arası
