İtalyanları mahvetmişti ve... Barış Alper teklifi: Noa Lang+10 milyon euro!
İtalyan ekibi Napoli, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı istedi. Karşılığında Noa Lang'ın bonservisi ve 10 milyon euro teklif edildi!
Galatasaray, ara transfer döneminde 2 milyon euro karşılığında Napoli'den Noa Lang'ı kiralamıştı. Teknik Direktör Conte ile problemler yaşayan Hollandalı futbolcu, kısa süre içinde Sarı-Kırmızılı takıma uyum sağladı. İki kulüp arasındaki kiralık sözleşmesinde 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.
Cim-Bom, Lang'ı kadroda tutmayı düşünüyor. 30 milyon euroluk opsiyon üzerinden de pazarlık yapılması bekleniyordu. Fakat Napoli'den çok konuşulacak bir karşı hamle geldi.
Serie A temsilcisinin, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı istediği iddia edildi. Bunun için de Noa Lang'ın tapusuyla birlikte 10 milyon euro önerildi.
Alınan bilgilere göre; Galatasaray Yönetimi bu teklife sıcak bakmadı. Çünkü özellikle Şampiyonlar Ligi'nin ardından Barış Alper Yılmaz'ın piyasası yükseldi. Birçok Avrupa ekibi, 25 yaşındaki futbolcuyu takip ediyor. Sarı-Kırmızılılar, yaz döneminde gelebilecek tekliflerin durumuna göre yol haritasını belirleyecek. Barış'ın mukavelesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar sürüyor...
