İtalyanlardan savunma devine sessiz operasyon! Yönetimi devralmak için harekete geçtiler

İtalyan savunma şirketi ve silah üreticisi Beretta küresel ölçekteki en büyük rakibini hisse satın alarak ekarte etmeye çalışıyor.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, İtalyan silah üreticisi Beretta, ABD’nin en büyük silah üreticilerinden Sturm, Ruger & Co.’da yüzde 10 paya ulaşarak yönetim kurulunu değiştirmek için vekalet savaşı başlattı.

İtalya merkezli köklü silah üreticisi Beretta, ABD’nin önde gelen silah üreticilerinden Sturm, Ruger & Co. üzerinde kontrol sağlamak amacıyla vekalet savaşı (proxy fight) başlattı. Konuya yakın kaynaklara göre 500 yıllık geçmişe sahip Avrupa devi, merkezi Connecticut eyaletinin Hartford kentinde bulunan Ruger’da yüzde 10 hisseye ulaştı. Beretta, dokuz üyeli yönetim kuruluna dört yeni isim aday göstererek şirkette daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyor.

Adaylar arasında Fernbrook Capital Management’ın yönetici ortağı William Franklin Detwiler, Vista Outdoor’un kurucu CEO’su Mark DeYoung, Ancora Holdings CEO’su Frederick Disanto ve Inwood Capital Management’ın kurucusu Michael Christodolou yer alıyor. Vekalet savaşı, mevcut yönetimi değiştirmek isteyen hissedarların diğer yatırımcıları kendi lehlerine oy vermeye ikna etmeye çalıştığı “dostane olmayan” bir yönetim mücadelesi anlamına geliyor. Olası oylamanın 29 Mayıs’ta yapılması planlanan yıllık genel kurulda gerçekleşmesi bekleniyor.

Hamle, Ruger’da son yıllarda yaşanan satış daralması ve kâr düşüşünün ardından geldi. Şirketin hisse fiyatı son beş yılda yüzde 40’tan fazla değer kaybetti. Çarşamba günü kapanış itibarıyla Ruger’ın piyasa değeri yaklaşık 581 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Ruger, ABD’li silah üreticisi Smith & Wesson’ın en büyük rakiplerinden biri olarak biliniyor.

Beretta, Ekim ayında yaptığı ilk bildirimde Ruger’daki yüzde 9’luk payını açıklamış ve şirketle “operasyonel ve stratejik iş birliği alanlarını” değerlendirmek istediğini belirtmişti. Bunun üzerine Ruger yönetimi, İtalyan şirketin artan payı karşısında bir yıllık hissedar hakları planı (poison pill) devreye almıştı. Bu tür uygulamalar, belirli bir eşiğin üzerindeki hisse alımlarında mevcut yatırımcıların payını sulandırarak düşmanca devralmaları zorlaştırmayı amaçlıyor.

1526 yılında kurulan ve Lombardiya bölgesiyle özdeşleşen Beretta, 2024 yılında 1,7 milyar dolar gelir elde etti. Şirket, 2022’de İsviçreli RUAG Ammotec’i satın alarak büyümesini hızlandırmıştı. Şirketin başında, kurucu Bartolomeo Beretta’nın 15’inci kuşak temsilcisi Pietro Gussalli Beretta bulunuyor. Beretta, dünyanın en büyük yasal silah pazarı konumundaki ABD’de daha güçlü bir varlık göstermeyi hedefliyor. Şirket ve Ruger cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

