İtalyanlardan bu bibere yakın markaj

Arslanlar biberinin çok acı olduğunu ifade eden Abdulvahap Olgun, Şanlıurfa isotuna meydan okuduklarını söyledi. "Arslanlar biberi, Urfa isotunu tahtından edecek" diyen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Türkiye'de acı biber deyince akla Urfa isotu geliyor; fakat biz bu konuda çok iddialıyız. Burada Urfa isotu da hasat ediliyor aynı zamanda. Arslanlar biberi, Urfa isotundan daha acı. Şöyle bir özelliği var; ağızda bir acılık bırakıyor; fakat vücudun diğer organlarını etkilemeyen bir acılığı var. Bu yönden dolayı da oldukça tercih ediliyor. Acısı daha nitelikli, daha fazla. Bu konuda da biz Urfalı kardeşlerimize meydan okuyoruz. Buyursunlar gelsinler. Urfa'nın isotu mu acı? Arslanlar'ın biberi mi acı? Burada biz bunu test etmeye hazırız" ifadelerine yer verdi.