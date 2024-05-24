2024-05-24 11:02:21 İtalyan tarafı duyurdu! Başka bir alternatifi kalmadı ve… Bu transfer gündem oldu!
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk ihtimalini son haftaya taşımayı başarmıştı. Bir yandan yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekip, tüm dünyanın yakından tanıdığı yıldız golcüyü renklerine bağlamak istiyordu. O isimden Kanarya'ya müjdeli haber geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...