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Spor
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İtalyan tarafı duyurdu! Başka bir alternatifi kalmadı ve… Bu transfer gündem oldu!

2024-05-24 11:02:21
İtalyan tarafı duyurdu! Başka bir alternatifi kalmadı ve… Bu transfer gündem oldu!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk ihtimalini son haftaya taşımayı başarmıştı. Bir yandan yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli ekip, tüm dünyanın yakından tanıdığı yıldız golcüyü renklerine bağlamak istiyordu. O isimden Kanarya'ya müjdeli haber geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

#1
Foto - İtalyan tarafı duyurdu! Başka bir alternatifi kalmadı ve… Bu transfer gündem oldu!

O isimden Kanarya'ya müjdeli haber geldi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

#2
Foto - İtalyan tarafı duyurdu! Başka bir alternatifi kalmadı ve… Bu transfer gündem oldu!

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz yıl Jorge Jesus ile 2. olan Fenerbahçe, yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde başlamıştı.

#3
Foto - İtalyan tarafı duyurdu! Başka bir alternatifi kalmadı ve… Bu transfer gündem oldu!

Tecrübeli isim ile lige iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, özellikle ligin ilk yarısında şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülüyordu.

#4
Foto - İtalyan tarafı duyurdu! Başka bir alternatifi kalmadı ve… Bu transfer gündem oldu!

Ligde son düzlüğe girilirken art arda beraberlikler alan Kanarya, liderlik yarışında ağır yara almış ve Galatasaray'ın 6 puan kadar gerisinde kalmıştı.

#5
Foto - İtalyan tarafı duyurdu! Başka bir alternatifi kalmadı ve… Bu transfer gündem oldu!

Süper Lig'in 37. haftasında sarı-kırmızılılara konuk olan Fenerbahçe, sahadan beraberlikle ya da mağlubiyetle ayrılması durumunda şampiyonluğu kaybedecekti.

#6
Foto - İtalyan tarafı duyurdu! Başka bir alternatifi kalmadı ve… Bu transfer gündem oldu!

Milyonların merakla takip ettiği maça iyi bir başlangıç yapan İsmail Kartal ve öğrencileri, 22. dakikada 10 kişi kalsa da pes etmedi.

#7
Foto - İtalyan tarafı duyurdu! Başka bir alternatifi kalmadı ve… Bu transfer gündem oldu!

Çağlar Söyüncü'nün attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler puanını 96'ya yükseltti ve şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı.

#8
Foto - İtalyan tarafı duyurdu! Başka bir alternatifi kalmadı ve… Bu transfer gündem oldu!

Sabah'a göre; Kanarya'nın şampiyon olması için evinde İstanbulspor ile oynayacağı maçtan 3 puan çıkartıp, Konyaspor'un Galatasaray'ı mağlup etmesi gerekiyor.

#9
Foto - İtalyan tarafı duyurdu! Başka bir alternatifi kalmadı ve… Bu transfer gündem oldu!

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde saat 10.00'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak.

#10
Foto - İtalyan tarafı duyurdu! Başka bir alternatifi kalmadı ve… Bu transfer gündem oldu!

Aktif başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, zafere ulaşmak için kıyasıya rekabet edeceği seçimlerin gölgesinde transfer çalışmaları sürüyor.

#11
Foto - İtalyan tarafı duyurdu! Başka bir alternatifi kalmadı ve… Bu transfer gündem oldu!

Fenerbahçe'nin transfer gündemine yer alan oyunculardan biri de bonservisi Chelsea'da bulunan Romelu Lukaku'ydu.

#12
Foto - İtalyan tarafı duyurdu! Başka bir alternatifi kalmadı ve… Bu transfer gündem oldu!

Bu sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen dünyaca ünlü golcünün, sarı lacivertlilere transferine dair ise flaş bir gelişme yaşandı. Konuya dair bomba iddiayı İngiliz basını duyurdu.

#13
Foto - İtalyan tarafı duyurdu! Başka bir alternatifi kalmadı ve… Bu transfer gündem oldu!

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Pochettino ile yollarını ayıran Chelsea, bu sezon Roma'da kiralık oynayan golcüsü Lukaku'yu da kadroda düşünmüyor.

#14
Foto - İtalyan tarafı duyurdu! Başka bir alternatifi kalmadı ve… Bu transfer gündem oldu!

31 yaşındaki Belçikalı golcü yıldızın, Avrupa'nın önemli liglerindeki dev kulüplerden beklediği cazip teklifi alamadığı öne sürüldü. Bu nedenle Romelu Lukaku'nun, kendisi ile yakından ilgilenen Fenerbahçe'ye sıcak bakmaya başladığı iddia edildi.

#15
Foto - İtalyan tarafı duyurdu! Başka bir alternatifi kalmadı ve… Bu transfer gündem oldu!

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Roma'da 47 maça çıkan 1.91'lik dev santrfor; 21 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

#16
Foto - İtalyan tarafı duyurdu! Başka bir alternatifi kalmadı ve… Bu transfer gündem oldu!

Transfermarkt verilerine göre bugüne kadar bonservisine toplam 339.2 milyon Euro ödenen golcü ismin aktif olarak 30 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

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