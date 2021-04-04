İtalyan gazeteci açıkladı: İşte Terim'in planı!

Fatih Terim'in Kaan'ı çok istediğini yazan deneyimli gazeteci Galatasaray'ın öncelikli hedefinin Kaan Ayhan'ı kiralamak olduğunu belirtti. Sassuolo'nun Kaan Ayhan'ın geleceğine henüz karar vermediği bu kararın gelecek sezon takımın başında yer alacak teknik adama göre şekilleneceği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kaan Ayhan'ı hem geçen sezon hem de devre arasında istemişti. Deplasmanda 3-0 yendiğimiz Norveç karşısında 90 dakika sahada kalan Kaan Ayhan, Sörloth ve Haaland'a adım attırmadı. Sezon sonu geleceğ netleşecek Kaan Ayhan, hem Türkiye'deki maçta hem de Fransa'daki maçta dünya devi Fransa'ya gol atmayı başarmıştı. Kaan Ayhan ayrıca duran toplardaki etkisiyle de dikkat çekiyor. Kaan'ın Bundesliga'da birçok frikik golü bulunuyor.