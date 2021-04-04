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Spor
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İtalyan gazeteci açıkladı: İşte Terim'in planı!

2021-04-04 14:06:21
İtalyan gazeteci açıkladı: İşte Terim'in planı!

Galatasaray son iki maçta 7 gol yedi. Savunma hattında sorun yaşayan Galatasaray için Teknik Direktör Fatih Terim'in planı ortaya çıktı.

#1
Foto - Önce Çaykur Rizespor daha sonra da Hatayspor'a mağlup olan Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Fatih Terim'in özellikle defans hattı için güçlendirme çalışmaları yapacağı öğrenildi.

Önce Çaykur Rizespor daha sonra da Hatayspor'a mağlup olan Galatasaray, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı. Fatih Terim'in özellikle defans hattı için güçlendirme çalışmaları yapacağı öğrenildi.

#2
Foto - Avrupa'dan verdiği transfer haberleriyle dikkat çeken İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Sassuolo'nun stoperi Kaan Ayhan ile ilgilendiğini yazdı

Avrupa'dan verdiği transfer haberleriyle dikkat çeken İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Sassuolo'nun stoperi Kaan Ayhan ile ilgilendiğini yazdı

#3
Foto - Fatih Terim'in Kaan'ı çok istediğini yazan deneyimli gazeteci Galatasaray'ın öncelikli hedefinin Kaan Ayhan'ı kiralamak olduğunu belirtti. Sassuolo'nun Kaan Ayhan'ın geleceğine henüz karar vermediği bu kararın gelecek sezon takımın başında yer alacak teknik adama göre şekilleneceği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kaan Ayhan'ı hem geçen sezon hem de devre arasında istemişti. Deplasmanda 3-0 yendiğimiz Norveç karşısında 90 dakika sahada kalan Kaan Ayhan, Sörloth ve Haaland'a adım attırmadı. Sezon sonu geleceğ netleşecek Kaan Ayhan, hem Türkiye'deki maçta hem de Fransa'daki maçta dünya devi Fransa'ya gol atmayı başarmıştı. Kaan Ayhan ayrıca duran toplardaki etkisiyle de dikkat çekiyor. Kaan'ın Bundesliga'da birçok frikik golü bulunuyor.

Fatih Terim'in Kaan'ı çok istediğini yazan deneyimli gazeteci Galatasaray'ın öncelikli hedefinin Kaan Ayhan'ı kiralamak olduğunu belirtti. Sassuolo'nun Kaan Ayhan'ın geleceğine henüz karar vermediği bu kararın gelecek sezon takımın başında yer alacak teknik adama göre şekilleneceği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kaan Ayhan'ı hem geçen sezon hem de devre arasında istemişti. Deplasmanda 3-0 yendiğimiz Norveç karşısında 90 dakika sahada kalan Kaan Ayhan, Sörloth ve Haaland'a adım attırmadı. Sezon sonu geleceğ netleşecek Kaan Ayhan, hem Türkiye'deki maçta hem de Fransa'daki maçta dünya devi Fransa'ya gol atmayı başarmıştı. Kaan Ayhan ayrıca duran toplardaki etkisiyle de dikkat çekiyor. Kaan'ın Bundesliga'da birçok frikik golü bulunuyor.

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