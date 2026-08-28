O ilimizin başına talih kuşu kondu: Kentte elektrikli motosiklet üretilecek

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Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Konya İli, Akşehir İlçesi, Reis Mahallesinde Ilgın Beta Motor San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Elektrikli Motosiklet Üretimi planlanıyor.
Proje kapsamında hazır bina içinde elektrikli ve benzinli motosiklet üretilecek. Üretimde öncelikle, şasi malzemesinin tesise kabulü yapılacak, ardından şasi üzerine sırasıyla malzemelerin/aksamların montajı gerçekleştirilecek. Kullanılacak hammaddeler herhangi bir işleme tabi tutulmayacak, hazır olarak temin edilecek.
Tesiste 1 adet üretim bandı yer alacak ve toplamda 4.800 adet/yıl üretim kapasitesiyle çalışılacak. Şasiler tesise kabul edilerek motor montajı gerçekleştirilecek.
Motor montajının ardından pres makinasına alınarak rulman oturtma işlemi gerçekleştirilecek. Far, Direksiyon, Tekerlek, Süspansiyon, Fren Sistemi, elektrik tesisatı, benzin deposu gibi aksamların montaj işlemleri yapılacak.
Daha sonra plastik aksamların montajı gerçekleştirilecek. Son aşama olarak kalite kontrol işlemi yapılacak ve kalite kontrol işleminden geçen malzeme testten geçtikten sonra uygun olanların satışının yapılması amacıyla sevkiyatı yapılacak.
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