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O ilimizin başına talih kuşu kondu: Kentte elektrikli motosiklet üretilecek

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

O ilimizin başına talih kuşu kondu: Kentte elektrikli motosiklet üretilecek

#1
Foto - O ilimizin başına talih kuşu kondu: Kentte elektrikli motosiklet üretilecek

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Konya İli, Akşehir İlçesi, Reis Mahallesinde Ilgın Beta Motor San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Elektrikli Motosiklet Üretimi planlanıyor. 

#2
Foto - O ilimizin başına talih kuşu kondu: Kentte elektrikli motosiklet üretilecek

Proje kapsamında hazır bina içinde elektrikli ve benzinli motosiklet üretilecek. Üretimde öncelikle, şasi malzemesinin tesise kabulü yapılacak, ardından şasi üzerine sırasıyla malzemelerin/aksamların montajı gerçekleştirilecek. Kullanılacak hammaddeler herhangi bir işleme tabi tutulmayacak, hazır olarak temin edilecek.

#3
Foto - O ilimizin başına talih kuşu kondu: Kentte elektrikli motosiklet üretilecek

Tesiste 1 adet üretim bandı yer alacak ve toplamda 4.800 adet/yıl üretim kapasitesiyle çalışılacak. Şasiler tesise kabul edilerek motor montajı gerçekleştirilecek.

#4
Foto - O ilimizin başına talih kuşu kondu: Kentte elektrikli motosiklet üretilecek

Motor montajının ardından pres makinasına alınarak rulman oturtma işlemi gerçekleştirilecek. Far, Direksiyon, Tekerlek, Süspansiyon, Fren Sistemi, elektrik tesisatı, benzin deposu gibi aksamların montaj işlemleri yapılacak.

#5
Foto - O ilimizin başına talih kuşu kondu: Kentte elektrikli motosiklet üretilecek

Daha sonra plastik aksamların montajı gerçekleştirilecek. Son aşama olarak kalite kontrol işlemi yapılacak ve kalite kontrol işleminden geçen malzeme testten geçtikten sonra uygun olanların satışının yapılması amacıyla sevkiyatı yapılacak.

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