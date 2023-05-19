2023-05-19 16:45:56 İtalya'dan Türkiye'ye kritik teklif: Kapımız açık!
İtalya üst düzey savaş uçağı pilotlarını yetiştirdiği uçuş okulunu tanıttı. Savunma Bakan Yardımcısı Matteo Perego Di Cremnago, "Burada, dördüncü ve beşinci nesil savaş uçaklarına yönelik pilotlar yetiştiriyoruz. Burada en son nesil uçaklara doğru bir yol var; F35, Eurofighter gibi son nesil uçaklardan bahsediyoruz. Türkiye gibi müttefik ve stratejik öneme sahip ülkelerin de kendi pilotlarını burada eğitimden geçirebilmesinin onların menfaatine olduğuna inanıyoruz. Eğer bana burada Türk pilotların da eğitim alıp alamayacağını soruyorsanız, buna cevabım kesinlikle evet" diye konuştu.