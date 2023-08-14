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Dünya
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İtalya'da zeytinyağı üretiminde kriz

2023-08-14 22:02:19
İtalya'da zeytinyağı üretiminde kriz

Tüm dünya iklim krizinin etkisiyle boğuşurken, zeytin üretimi de düştü. Bu durum ise zeytinyağı üretimini azalttı.

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Foto - İtalya'da zeytinyağı üretiminde kriz

Avrupa'daki zeytin üretimi krizi: İtalya’nın Postiglione kentindeki zeytin bahçeleri görüntülendi.

#2
Foto - İtalya'da zeytinyağı üretiminde kriz

“Ventiolivi" isimli zeytin yağı markası için işletmenin yöneticisi Mario Forlano’nun sahibi olduğu bahçede bu sene hasat beklentinin altında kalırken, İtalya’nın genelinde de bu sene nispeten düşük hasat nedeniyle zeytinyağı üretiminde azalma yaşandı.

#3
Foto - İtalya'da zeytinyağı üretiminde kriz

Kuraklık nedeniyle başta İspanya olmak üzere Avrupa'da zeytin ve zeytinyağı üretiminde kriz yaşanıyor.

#4
Foto - İtalya'da zeytinyağı üretiminde kriz

#5
Foto - İtalya'da zeytinyağı üretiminde kriz

#6
Foto - İtalya'da zeytinyağı üretiminde kriz

#7
Foto - İtalya'da zeytinyağı üretiminde kriz

#8
Foto - İtalya'da zeytinyağı üretiminde kriz

#9
Foto - İtalya'da zeytinyağı üretiminde kriz

#10
Foto - İtalya'da zeytinyağı üretiminde kriz

#11
Foto - İtalya'da zeytinyağı üretiminde kriz

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