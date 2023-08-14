2023-08-14 22:02:19 İtalya'da zeytinyağı üretiminde kriz
Tüm dünya iklim krizinin etkisiyle boğuşurken, zeytin üretimi de düştü. Bu durum ise zeytinyağı üretimini azalttı.
Tüm dünya iklim krizinin etkisiyle boğuşurken, zeytin üretimi de düştü. Bu durum ise zeytinyağı üretimini azalttı.
Avrupa'daki zeytin üretimi krizi: İtalya’nın Postiglione kentindeki zeytin bahçeleri görüntülendi.
“Ventiolivi" isimli zeytin yağı markası için işletmenin yöneticisi Mario Forlano’nun sahibi olduğu bahçede bu sene hasat beklentinin altında kalırken, İtalya’nın genelinde de bu sene nispeten düşük hasat nedeniyle zeytinyağı üretiminde azalma yaşandı.
Kuraklık nedeniyle başta İspanya olmak üzere Avrupa'da zeytin ve zeytinyağı üretiminde kriz yaşanıyor.
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