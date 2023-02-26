İtalya'da tekne faciası: Can kaybı 58'e yükseldi

İtalya’nın Calabria bölgesindeki Crotone’ye bağlı sahil beldesi Steccato di Cutro açıklarında meydana gelen tekne faciasında can kaybı artıyor. İtalya Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen tekne faciasında 58 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği belirtilerek, 80 göçmenin ise kazadan sağ kurtulduğu ifade edildi. Düzensiz göçmenlerin bulunduğu ahşap teknenin "kıyıdan birkaç metre açıkta" kayalara çarpması sonucu battığı belirtilerek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. İtalyan yetkililer gemidekilerin çoğunun Afganistan, Pakistan, Somali ve İran vatandaşı olduğunu bildirdi.