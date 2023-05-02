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Dünya
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İtalya’da şiddetli yağış

2023-05-02 18:21:29
İtalya’da şiddetli yağış

İtalya’nın Sicilya Adasındaki Mellina’da etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu.

#1
Foto - İtalya’da şiddetli yağış

Ülkenin kuzeydoğusundaki Emilia-Romagna’da ise nehirler taştı.

#2
Foto - İtalya’da şiddetli yağış

İtalya’nın güneyindeki Akdeniz’in en büyük adası Sicilya’da yer alan Mellina’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Mellina’ya bağlı Antillo ve Furci kasabalarında gün boyu etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına yol açtı. Bazı yollar trafiğe kapandı.

#3
Foto - İtalya’da şiddetli yağış

Ülkenin kuzeydoğusundaki Emilia-Romagna’da ise yoğun yağışla birlikte nehirler ve akarsular taştı. Kurtarma ekipleri, selde mahsur kalan bir sürücüyü merdiven kullanarak araçtan kurtarırken, sel sularında kalan kuğu yuvasını da güvenli bölgeye taşıdı.

#4
Foto - İtalya’da şiddetli yağış

Aşırı kuraklığın yaşandığı ülkede görülen yoğun yağış sonucu barajlarda su seviyeleri yükseldi.

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