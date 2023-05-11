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Dünya
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İtalya'da patlama

2023-05-11 16:34:23
İtalya'da patlama

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinin merkezinde bu sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

#1
Foto - İtalya'da patlama

Milano'nın Porta Romana bölgesindeki Pier Lombardo Sokağı'nda yerel saatle 11.30 (TSİ 12.30) sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevreye dumanlar yayılırken, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisi sevk edildi. İtfaiye yetkililerinden verilen bilgilerde, patlamanın bölgedeki bir eczaneye oksijen tüpleri taşıyan kamyonette meydana geldiği belirtildi. Park halindeki kamyonetin alev alması sonrasında şoförün müdahale edip söndürmeye çalıştığı, bu sırada alevlerin sıçradığı oksijen tüplerinin patladığı kaydedildi. Olayda şoförün elinden ve ayağından yaralandığı ancak hayati tehlikesi olmadığı ifade edildi.

#2
Foto - İtalya'da patlama

Patlamadan dolayı sokakta park halindeki en az 5 arabanın ve 4 motosikletin ciddi hasar gördüğü, güvenlik önlemi kapsamında bölgedeki bir anaokulunun ve bir binanın boşaltıldığı duyuruldu.

#3
Foto - İtalya'da patlama

Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı açıklandı.

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