Italiano ne yapacak? Ernest Poku Beşiktaş için doğru tercih mi?
Beşiktaş'ta Poku tartışılmaya çok erken başlandı.
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Beşiktaş'ta Poku tartışılmaya çok erken başlandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Beşiktaş yönetiminin kendisine önerdiği Alieu Njie için sunduğu 'Mükemmel bir yetenek, önümüzdeki yıllarda çok başarılı olacak.' tespiti oyuncunun tavan potansiyeline işaret etse de; mevcut hazır olma durumu, maç ritmi ve üst düzey skor üretimi göz önüne alındığında Ernest Poku tercihi tamamen rasyonel bir teknik direktör kararı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Amed SK maçında ilk 11'de başlattığı ancak kendisini büyük hayal kırıklığına uğratan Ernest Poku'yu Alieu Njie'ye tercih ettiğini açıkladı.
İtalyan teknik adam Njie için, "Mükemmel bir yetenek, önümüzdeki yıllarda çok başarılı olacak. Fiorentina iyi bir transfer yaptı." açıklamasını yaptı.
Peki, geçen sezon Poku ve Njie'nin istatistiklerini karşılaştırınca Italiano'nun neden Ganalı kanat oyuncusunu tercih ettiği ortaya çıkıyor:
Poku geçen sezon Leverkusen formasıyla 5 gol ve 5 asist üreterek toplamda 10 doğrudan skor katkısı sağladı. Njie ise Torino'da sezonu yalnızca 1 gol ve 1 asist ile tamamladı.
Poku, 3.05 xG beklentisinden 5 gol çıkararak bitiricilik kalitesini gösterdi. Aynı zamanda 4.35 xA (asist beklentisi) yakalayarak sürekli tehlike yaratan bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Njie'nin ise asist beklentisi (xA) yalnızca 0.10 seviyesinde kaldı.
Poku maç başına 1.0 kilit pas atıp sezon boyunca 4 büyük şans yaratırken, Njie maç başına sadece 0.2 kilit pas verebildi ve hiç büyük şans yaratamadı. Poku, Bundesliga seviyesinde 16'sı ilk 11 olmak üzere 29 maça çıktı ve toplam 1484 dakika süre aldı. Njie ise Serie A'da sadece 2 kez ilk 11 başlama şansı buldu ve toplam 311 dakika (maç başına 21 dakika) sahada kaldı.
Poku maç başına 29.5 kez topla buluşup oyunun merkezine dahil olurken, Njie'nin topla buluşma sayısı 9.1'de kaldı. Italiano'nun pas trafiğine ve kanatların oyuna aktif katılımına dayalı futbolunda Poku bu yönüyle açık ara öne çıkıyor.
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