Italiano ne yapacak? Ernest Poku Beşiktaş için doğru tercih mi?

Poku maç başına 1.0 kilit pas atıp sezon boyunca 4 büyük şans yaratırken, Njie maç başına sadece 0.2 kilit pas verebildi ve hiç büyük şans yaratamadı. Poku, Bundesliga seviyesinde 16'sı ilk 11 olmak üzere 29 maça çıktı ve toplam 1484 dakika süre aldı. Njie ise Serie A'da sadece 2 kez ilk 11 başlama şansı buldu ve toplam 311 dakika (maç başına 21 dakika) sahada kaldı.