'Trump seçimleri engellemek için sıkıyönetim ilan edecek!'

Ticktin, Demokratların seçimleri kazanması halinde Trump'ın, seçim ekipmanlarının yabancı devletlerin müdahalesine açık olduğu iddiasına dayanarak askeri kontrol ilan edebileceğini öne sürdü. Wayne Allyn Root da yazılarını doğrudan Trump'a e-posta ve mesaj yoluyla gönderdiğini, Trump'ın bunları düzenli olarak Truth Social'da yeniden paylaştığını söyledi. Root, seçimin "çalınacağını" iddia ederek bunu engellemenin tek yolunun ulusal acil durum ilan edilmesi olduğunu savundu. Trump yönetimi içinde seçimlerle ilgili konuları ele alan üst düzey danışmanlar ve kabine üyelerinden oluşan düzenli bir çalışma grubu da bulunuyor. Bunun dışında Ticktin, Peters ve Root gibi isimler ise televizyon programları, internet yayınları ve sağ eğilimli platformlar üzerinden Trump üzerinde etkili olmaya çalışıyor.