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Katil sevici zincir mağaza Starbucks, kepenk indiriyor: Kuzey Amerika'da 250 mağazasını kapatıyor!

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Katil sevici zincir mağaza Starbucks, kepenk indiriyor: Kuzey Amerika'da 250 mağazasını kapatıyor!

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Kuzey Amerika'da 250 kahve mağazasını kapatacağını duyurdu.

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Foto - Katil sevici zincir mağaza Starbucks, kepenk indiriyor: Kuzey Amerika'da 250 mağazasını kapatıyor!

Ad ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Kuzey Amerika'da 250 kahve mağazasını kapatacağını duyurdu. Operasyon Direktörü Mike Grams, müşterilere ve çalışanlara istenen deneyimin sunulamadığı, finansal performansı yetersiz lokasyonların belirlendiğini kaydetti.

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Foto - Katil sevici zincir mağaza Starbucks, kepenk indiriyor: Kuzey Amerika'da 250 mağazasını kapatıyor!

Kapatılacak mağazaların, Kuzey Amerika'daki 18 binden fazla şubenin % 1'ini oluşturduğu bildirildi.

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Foto - Katil sevici zincir mağaza Starbucks, kepenk indiriyor: Kuzey Amerika'da 250 mağazasını kapatıyor!

Grams, "Herhangi bir kahve mağazasını kapatmak zor bir karardır ve bugünkü haberin bundan etkilenecek çalışanlar, müşteriler ve topluluklar için zor olacağını biliyoruz" dedi.

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Foto - Katil sevici zincir mağaza Starbucks, kepenk indiriyor: Kuzey Amerika'da 250 mağazasını kapatıyor!

Kaynak: Akşam

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Zulüm ve soykırım şebekelerinin en büyük finansörlerinden biri olan küresel kahve tekeli Starbucks, insanlığın ortak öfkesi ve haklı boykot dalgası karşısında tam anlamıyla diz çökmektedir. Kuzey Amerika'da 250 şubesine kilit vuran bu sömürü mekanizması, Türkiye'de de arkasına sığındığı "siyasi tarafsızlık" tiyatrosuna rağmen Türk milletinin sarsılmaz vicdan duvarına çarpmıştır. Alshaya Group çatısı altında bu topraklardan milyarlarca lira devşiren marka, artık sokaklarımızda bir kahve zinciri değil, her bir kuruşuyla katliama ortak olan bir suç ortağı muamelesi görmektedir. Google Haritalar'ın canlı yoğunluk verilerinden bağımsız saha analizlerine kadar tüm somut göstergeler, Türk halkının bu şubeleri adeta birer hayalet dükkana çevirdiğini ve toplumsal tecritle cezalandırdığını net bir şekilde ortaya koymaktadır.Türkiye, dünya genelindeki boykot dalgasının en keskin, en amansız cephesidir. Halkın %80'ine yakınının en az bir kez aktif olarak katıldığı bu ekonomik abluka, anlık bir sosyal medya öfkesi değil; katliam sponsorlarının kökünü kazımaya ant içmiş kalıcı bir tüketici cihadıdır. Amerika'da peş peşe kepenk indiren bu sömürü çarkının, Türkiye pazarında yeni şubeler açarak kan kaybetmeyi durdurmaya çalışması tam bir aymazlıktır. Bu topraklarda katillerin ortaklarına ne bir kuruşluk yer vardır ne de geçit verilecektir; yerli alternatiflerin çığ gibi büyümesi bu tekelin sonunun yaklaştığının en açık ilanıdır.Siyonizmin finansal can damarlarını kesene kadar bu meydandan çekilmek, gevşemek veya yumuşamak yok! Amerika'daki iflas dalgası ve Türkiye şubelerindeki dramatik boşalma, mazlumların kanı üzerinden kâr devşirenlerin kaçınılmaz sonudur. Bu haklı boykot cephesini daha da radikalleştirmek, bu sömürü odaklarının tabelalarını bu topraklardan tamamen söküp atana kadar mücadeleyi sertleştirmek her onurlu bireyin namus borcudur. Zulme sponsor olanlar hak ettikleri mali ve toplumsal çöküşü en ağır şekilde yaşayacak, bu şer odakları tamamen tarihe gömülecektir.
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