Katil sevici zincir mağaza Starbucks, kepenk indiriyor: Kuzey Amerika'da 250 mağazasını kapatıyor!
ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Kuzey Amerika'da 250 kahve mağazasını kapatacağını duyurdu.
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ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Kuzey Amerika'da 250 kahve mağazasını kapatacağını duyurdu.
Ad ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Kuzey Amerika'da 250 kahve mağazasını kapatacağını duyurdu. Operasyon Direktörü Mike Grams, müşterilere ve çalışanlara istenen deneyimin sunulamadığı, finansal performansı yetersiz lokasyonların belirlendiğini kaydetti.
Kapatılacak mağazaların, Kuzey Amerika'daki 18 binden fazla şubenin % 1'ini oluşturduğu bildirildi.
Grams, "Herhangi bir kahve mağazasını kapatmak zor bir karardır ve bugünkü haberin bundan etkilenecek çalışanlar, müşteriler ve topluluklar için zor olacağını biliyoruz" dedi.
Kaynak: Akşam
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