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Ekonomi
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İşten çıkartılanlara ne kadar para yardımı yapılıyor?

2020-05-03 18:29:57
İşten çıkartılanlara ne kadar para yardımı yapılıyor?

İşsizlere ne kadar para veriliyor? Koronavirüsle mücadele kapsamında "Ekonomik tedbir paketi" TBMM'den geçerek yasalaştı. Böylelikle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek veriliyor. 15 Mart 2020 sonrası ücretsiz izine çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan vatandaşlara günlük para desteği sağlanacak. Peki işsizlik maaşı alamayanlara ne kadar destek verilecek? İşten çıkartılanlara ne kadar para yardımı yapılıyor? Ücretsiz izin maaş desteği nasıl yapılır? İşte detaylar.

#1
Foto - İşten çıkarılanlara maaş desteği var mı? İşten çıkarılanlara devlet yardım başvuru nereden yapılacak? İşten çıkarılanlara yardım başvurusu nasıl yapılır? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz” dedi.

İşten çıkarılanlara maaş desteği var mı? İşten çıkarılanlara devlet yardım başvuru nereden yapılacak? İşten çıkarılanlara yardım başvurusu nasıl yapılır? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz” dedi.

#2
Foto - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

#3
Foto - Bakan Selçuk yaptığı açıklamada,

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Kısa Çalışma ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek. İşverenlerimizin beyanı doğrultusunda ödemeler gerçekleştirilecek” ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - İşsizlik maaşı alamayanlara ne kadar destek verilecek?

İşsizlik maaşı alamayanlara ne kadar destek verilecek?

#5
Foto - 15 Mart 2020 sonrası ücretsiz izine çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan vatandaşlara günlük 39.24 TL olmak üzere ödenek bağlanacak. Bunun için ücretsiz izine ayrılınmışsa SGK'nın internet sitesindeki

15 Mart 2020 sonrası ücretsiz izine çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan vatandaşlara günlük 39.24 TL olmak üzere ödenek bağlanacak. Bunun için ücretsiz izine ayrılınmışsa SGK'nın internet sitesindeki "https://uyg.sgk. gov.tr/ısverensistemi" adresinden işveren tarafından başvuru yapılması gerekiyor.

#6
Foto - Çıkartılan yönetmeliğe göre 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re'sen ödenecek.

Çıkartılan yönetmeliğe göre 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusuna rağmen bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın İŞKUR tarafından re'sen ödenecek.

#7
Foto - Yine aynı yönetmelikte 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri,

Yine aynı yönetmelikte 15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, "https://esube.iskur.gov. tr/" internet adresinden veya e-devletten başvurmalarıyla gerçekleşecek.

#8
Foto - Kişi eğer işsizlik ödeneği için başvurmamışsa bu yolla ödenekten yararlanabilir.

Kişi eğer işsizlik ödeneği için başvurmamışsa bu yolla ödenekten yararlanabilir.

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