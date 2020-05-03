2020-05-03 18:29:57 İşten çıkartılanlara ne kadar para yardımı yapılıyor?
İşsizlere ne kadar para veriliyor? Koronavirüsle mücadele kapsamında "Ekonomik tedbir paketi" TBMM'den geçerek yasalaştı. Böylelikle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek veriliyor. 15 Mart 2020 sonrası ücretsiz izine çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan vatandaşlara günlük para desteği sağlanacak. Peki işsizlik maaşı alamayanlara ne kadar destek verilecek? İşten çıkartılanlara ne kadar para yardımı yapılıyor? Ücretsiz izin maaş desteği nasıl yapılır? İşte detaylar.