  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emri Erdoğan verdi: MİT'in tariihi ateşkesteki gizli rolü ortaya çıktı 2 kişi hayatını kaybetti: Osmaniye’de sel felaketi Emri Saran verdi ve... 21 maç sadece 3 gol: Fenerbahçe emin mi? O isim ortaya çıktı... 'Taş devrine çevireceğiz' demişti... 15 günlük ateşkesin perde arkası: ABD 10 maddede nasıl teslim oldu? Ateşkes sonrası Hakan Fidan'dan flaş İran hamlesi Danıştay'dan tarihi karar: Ölen engellinin yakınından ÖTV alınmayacak Fırsatlar dolu dolu geliyor! BİM’de 14 Nisan 2026 indirimleri açıklandı Ateşkes sonrası 15 ülke harekete geçti: Türkiye vurgusu dikkat çekti! Herkes yeni sezondaki sistemi merak ediyordu! TFF’den yabancı kuralı kararı
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
İşte yaşlanma riskini artıran sebep! Sindemik etki tespit edildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte yaşlanma riskini artıran sebep! Sindemik etki tespit edildi

Yaşlanma riskini artıran sebep ortaya çıktı ve yapılan araştırma dikkat çekti.

34 ülkede yapılan kapsamlı çalışma, hava kirliliği, ve yeşil alan eksikliğinin beyin yaşlanmasını hızlandırdığını ortaya koydu. Yeni bir uluslararası bilimsel araştırma, fiziksel ve çevresel faktörlerin beyin yaşlanmasını 9 kata kadar hızlandırabildiğini ortaya koydu. 34 ülkeden 18 bin 701 kişinin verilerinin incelendiği çalışmada hava kirliliği, aşırı sıcaklıklar, yeşil alan eksikliği, yoksulluk ve sağlık hizmetlerine erişim sorunlarının birlikte "sindemik" bir etki oluşturduğu belirlendi.

Araştırmaya göre fiziksel faktörler, özellikle hafıza ve duyguları yöneten beyin bölgelerinde iltihaplanma ve damar hasarı yoluyla yapısal yaşlanmayı tetikliyor. Sosyal eşitsizlik ve yetersiz sağlık hizmetleri ise bilişsel işlevler üzerinde etkili olarak kronik stres aracılığıyla beyin fonksiyonlarını zayıflatıyor.

Çalışmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise bu faktörlerin birlikte etkisinin, tek başlarına oluşturdukları etkiden çok daha güçlü olması.

Özellikle hava kirliliği ile yoksulluğun bir araya geldiği bölgelerde riskin katlanarak arttığına dikkat çekilirken, sosyoekonomik eşitlik ve yeşil alanlara erişimin ise koruyucu rol oynadığı ifade edildi.

Uzmanlar, elde edilen bulguların demans gibi nörolojik hastalıkların önlenmesi için yalnızca sağlık politikalarının değil, şehir planlaması ve çevresel adalet politikalarının da birlikte ele alınması gerektiğini gösterdiğini belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23