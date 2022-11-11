İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

Eğitime erişimde dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınların da katedilecek daha fazla yolu olduğunu belirten Maggioncalda, Coursera’nın “Kadınlar ve Beceriler 2021” Raporu’na göre Türkiye’deki kadın kullanıcıların sisteme kaydolma oranlarının yüzde 174’le dünya ortalamasına göre daha yüksek olmasının ise Türkiye’deki kadınlar adına umut veren bir gelişme olduğunun altını çizdi. Türkiye’de en çok tercih edilen dersler: Standford Üniversitesi’nden Makine Öğrenimi, Google’dan Temel Kurs: Veri, ver, her yerde veri, Proje Yönetimi’nin Temelleri, UX Kullanıcı Deneyimi Tasarımı, Pennsylvania Üniversitesi’nden Kariyer Gelişimi için İngilizce, Koç Üniversitesi’nden Etkili Konuşma, Yale Üniversitesi’nden İyi Olma Hali ve Psikoloji’ye Giriş, Deep Teaching Solutions’dan Öğrenmeyi Öğrenmek. Maggioncalda, son olarak Coursera'nın platformdaki Türkçe içeriği zenginleştirmek için ortaklarıyla yakın çalışmaya devam edeceğini söyledi.