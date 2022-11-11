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Ekonomi
17
İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

2022-11-11 11:33:57
İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

Uzaktan eğitim platformu Coursera yakın gelecekteki en çok ihtiyaç duyulan 10 meslekleri tek tek açıkladı.

#1
Foto - İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

Yeni Akit/Ankara Uzaktan eğitim platformu Coursera 2012 yılında Stanford Üniversitesi profesörleri tarafından herkes için nitelikli eğitim hedefiyle kuruldu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye özel bir ziyaret yapan Coursera’nın Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Maggioncalda, sunulan eğitimler ve bu eğitimlerin sunduğu fırsatlara ilişkin bilgiler aktardı. İşsizlik riski karşısında en kırılgan meslek gruplarının başında kuryeler, servis elemanları, ev hizmetlileri geliyor. Maggioncalda; kaliteli eğitime erişimin tüm dünyada bir sorun olduğuna dikkat çekerek pek çok işkolunda çalışanların işsizlik riski ile karşı karşıya olduklarını belirtti. Otomasyondan etkilenen veya okul eğitimi almamış; servis elemanlığı, kuryelik, kasiyerlik, ev hizmeti gibi düşük ücretli meslek gruplarının işsizlik riski karşısında en kırılgan grup olduğunu ifade eden Maggioncalda, dijital beceriler ve bilgi odaklı mesleklerin ise risk karşısında daha dirençli olduğunu belirtti.

#2
Foto - İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre 2020-2025 arasında gizlilik ve güvenlik, siber güvenlik, veri analizi, bulut ve veri rolleri ile yazılım geliştirme mesleklerinde önemli ölçüde bir büyüme bekleniyor. Tüm dünyada talep artışı gören meslekler arasında yapay zeka-makine öğrenmesi öğrenme uzmanları, veri analistleri ve bilim adamları ilk üç sırada yer alıyor.

#3
Foto - İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

Uzaktan eğitim, eğitimde fırsat eşitsizliğine çözüm getirme potansiyeline sahip Maggioncalda: “Uzaktan eğitim, eğitimde fırsat eşitsizliğine çözüm getirme potansiyeline sahip. Coursera 2012 yılında Stanford Üniversitesi profesörleri tarafından herkes için nitelikli eğitim hedefiyle kuruldu. Bugün her yerden ve her cihazdan, 7/24 erişilebilen platformda, dünyanın önde gelen kurum ve üniversiteleri tarafından hazırlanmış 6.000’in üzerinde eğitim mevcut. Geleceğin mesleklerini de kapsayan ücretsiz eğitimleri başarıyla tamamlayanlar, belli bir ücret karşılığında elde ettikleri sertifikalarla becerilerinin onaylanmasını sağlıyor. Bu sertifikalar tüm dünyada geçerli olmasının yanı sıra, dünyada ve Türkiye’de işverenlerin büyük bölümü tarafından bir diploma gibi kabul edilerek, tercih nedeni oluyor.”

#4
Foto - İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

Uzaktan eğitime ilgi tüm dünyada giderek artıyor “Coursera platformuna 2016 yılında 21 milyon kullanıcı kayıtlıydı, 2021 sonunda bu sayı 97 milyona ulaştı. Platformda birden fazla ders alınabildiği için bugün toplamda 194 milyon derse kayıtlı 107 milyon öğrenci mevcut. Coursera öğrenme ekosistemi içinde 100’den fazla kurum, 175’ten fazla üniversite, 7.000’den fazla organizasyon yer alıyor. Coursera; Kurumlar, Hükümetler ve Kampüs olmak üzere 3 farklı öğrenme ortamı sunuyor.”

#5
Foto - İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

Türkiye’de Yeditepe, MEF ve TED Üniversiteleri’nin yanı sıra, Hisar Okulları ile işbirliği yaptıklarını belirten Coursera Yönetim Kurulu Başkanı Maggioncalda, ülkedeki 1 milyon kullanıcı sayısının da yüzde 23 oranında arttığını ekledi. Türkiye’deki kullanıcıların yaş ortalamasının 29 olduğunu söyleyen Maggioncalda, kullanıcılarının yüzde 43’ünün kadın olduğunu ve yüzde 41’inin mobil cihazlardan bağlandığını ifade etti.

#6
Foto - İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

Eğitime erişimde dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınların da katedilecek daha fazla yolu olduğunu belirten Maggioncalda, Coursera’nın “Kadınlar ve Beceriler 2021” Raporu’na göre Türkiye’deki kadın kullanıcıların sisteme kaydolma oranlarının yüzde 174’le dünya ortalamasına göre daha yüksek olmasının ise Türkiye’deki kadınlar adına umut veren bir gelişme olduğunun altını çizdi. Türkiye’de en çok tercih edilen dersler: Standford Üniversitesi’nden Makine Öğrenimi, Google’dan Temel Kurs: Veri, ver, her yerde veri, Proje Yönetimi’nin Temelleri, UX Kullanıcı Deneyimi Tasarımı, Pennsylvania Üniversitesi’nden Kariyer Gelişimi için İngilizce, Koç Üniversitesi’nden Etkili Konuşma, Yale Üniversitesi’nden İyi Olma Hali ve Psikoloji’ye Giriş, Deep Teaching Solutions’dan Öğrenmeyi Öğrenmek. Maggioncalda, son olarak Coursera'nın platformdaki Türkçe içeriği zenginleştirmek için ortaklarıyla yakın çalışmaya devam edeceğini söyledi.

#7
Foto - İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

Yakın Gelecekte En Çok İhtiyaç Duyulacak 10 Meslek 1 Yapay Zeka / Makine Öğrenmesi, Öğrenme Uzmanları

#8
Foto - İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

2 Veri Analisti ve Bilim Adamları

#9
Foto - İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

3 Bilgi Güvenliği Analisti

#10
Foto - İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

4 Nesnelerin İnterneti Uzmanı

#11
Foto - İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

5 Büyük Veri Uzmanı

#12
Foto - İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

6 Proje Yöneticisi

#13
Foto - İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

7 FinTech Mühendisi

#14
Foto - İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

8 Dijital Pazarlama ve Strateji Uzmanı

#15
Foto - İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

9 Yazılım ve Uygulama Geliştiricileri

#16
Foto - İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

10 İş Geliştirme Uzmanı

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