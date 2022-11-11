İşte yakın gelecekte en çok ihtiyaç duyulan 10 meslek!

Yeni Akit/Ankara Uzaktan eğitim platformu Coursera 2012 yılında Stanford Üniversitesi profesörleri tarafından herkes için nitelikli eğitim hedefiyle kuruldu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye özel bir ziyaret yapan Coursera’nın Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Maggioncalda, sunulan eğitimler ve bu eğitimlerin sunduğu fırsatlara ilişkin bilgiler aktardı. İşsizlik riski karşısında en kırılgan meslek gruplarının başında kuryeler, servis elemanları, ev hizmetlileri geliyor. Maggioncalda; kaliteli eğitime erişimin tüm dünyada bir sorun olduğuna dikkat çekerek pek çok işkolunda çalışanların işsizlik riski ile karşı karşıya olduklarını belirtti. Otomasyondan etkilenen veya okul eğitimi almamış; servis elemanlığı, kuryelik, kasiyerlik, ev hizmeti gibi düşük ücretli meslek gruplarının işsizlik riski karşısında en kırılgan grup olduğunu ifade eden Maggioncalda, dijital beceriler ve bilgi odaklı mesleklerin ise risk karşısında daha dirençli olduğunu belirtti.