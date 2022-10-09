İşte vücudunuzun doğal savunmasını güçlendirmenin 3 yolu

2. İLAVE ŞEKERLERİ SINIRLAYIN Gelişmekte olan araştırmalar gösteriyor ki ilave şekerler ve rafine karbonhidratlar aşırı kilo ve obeziteye orantısız bir şekilde katkıda bulunabilir. Obezite de aynı şekilde hastalanma riskinizi artırabilir. Yaklaşık 1000 kişide yapılan gözlemsel bir araştırmaya göre, grip aşısı olan obezitesi olan kişilerin, aşı olan obezitesi olmayan bireylere göre iki kat daha fazla grip olma olasılığı vardı. Şeker alımınızı azaltmak, iltihabı azaltmak ve kilo vermeye yardımcı olur, böylece tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik sağlık sorunları riskinizi azaltır. Obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalığının bağışıklık sisteminizi zayıflatabileceği göz önüne alındığında, ilave şekerleri sınırlamak, bağışıklık sistemini güçlendiren bir diyetin önemli bir parçasıdır. Şeker alımınızı günlük kalorilerinizin %5'inden daha azıyla sınırlamaya çalışmalısınız. Bu, 2000 kalorilik bir diyet uygulayan biri için yaklaşık 2 yemek kaşığı (25 gram) şekere eşittir.