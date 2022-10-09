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İşte vücudunuzun doğal savunmasını güçlendirmenin 3 yolu

2022-10-09 12:02:23
İşte vücudunuzun doğal savunmasını güçlendirmenin 3 yolu

Güçlü bir bağışıklık sistemi beslenme ile yakından ilişkilidir. Peki, güçlü bağışıklık sistemi için beslenmemizde nelere dikkat etmeliyiz? Havaların soğuduğu bugünlerde hasta olmamak için ne tüketmeliyiz? Bağışıklık sistemi insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan güçlü bir savunma sistemidir. Özellikle mevsim geçişlerinde görülen grip, soğuk algınlığı, yüksek ateş, boğaz ve baş ağrısı gibi birçok hastalıkla savaşabilmenin yolu da ancak güçlü bir savunma sistemine sahip olmakla mümkün olabilir. İşte vücudunuzun doğal savunmasını güçlendirmenin 3 yolu...

#1
Foto - İşte vücudunuzun doğal savunmasını güçlendirmenin 3 yolu

1. DAHA FAZLA FERMENTE GIDA TÜKETİN VEYA PROBİYOTİK TAKVİYESİ ALIN Fermente gıdalar, sindirim sisteminizi dolduran probiyotik adı verilen faydalı bakteriler açısından zengindir. Bu yiyecekler arasında yoğurt, lahana turşusu, kefirde bulunur. Araştırmalar, gelişen bir bağırsak bakteri ağının, bağışıklık hücrelerinizin normal, sağlıklı hücreler ve zararlı istilacı organizmalar arasında ayrım yapmasına yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. 126 çocukta yapılan 3 aylık bir çalışmada, günde sadece 70 mL fermente süt içenlerde, kontrol grubuna kıyasla yaklaşık daha az çocukluk çağı bulaşıcı hastalığı görüldü. Düzenli olarak fermente gıdalar tüketmiyorsanız, probiyotik takviyeleri başka bir seçenektir.

#2
Foto - İşte vücudunuzun doğal savunmasını güçlendirmenin 3 yolu

2. İLAVE ŞEKERLERİ SINIRLAYIN Gelişmekte olan araştırmalar gösteriyor ki ilave şekerler ve rafine karbonhidratlar aşırı kilo ve obeziteye orantısız bir şekilde katkıda bulunabilir. Obezite de aynı şekilde hastalanma riskinizi artırabilir. Yaklaşık 1000 kişide yapılan gözlemsel bir araştırmaya göre, grip aşısı olan obezitesi olan kişilerin, aşı olan obezitesi olmayan bireylere göre iki kat daha fazla grip olma olasılığı vardı. Şeker alımınızı azaltmak, iltihabı azaltmak ve kilo vermeye yardımcı olur, böylece tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik sağlık sorunları riskinizi azaltır. Obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalığının bağışıklık sisteminizi zayıflatabileceği göz önüne alındığında, ilave şekerleri sınırlamak, bağışıklık sistemini güçlendiren bir diyetin önemli bir parçasıdır. Şeker alımınızı günlük kalorilerinizin %5'inden daha azıyla sınırlamaya çalışmalısınız. Bu, 2000 kalorilik bir diyet uygulayan biri için yaklaşık 2 yemek kaşığı (25 gram) şekere eşittir.

#3
Foto - İşte vücudunuzun doğal savunmasını güçlendirmenin 3 yolu

3. ORTA DERECEDE EGZERSİZ YAPIN Uzun süreli yoğun egzersiz bağışıklık sisteminizi baskılasa da, orta düzeyde egzersiz onu güçlendirebilir. Araştırmalar, tek bir ılımlı egzersiz seansının bile, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde aşıların etkinliğini artırabileceğini gösteriyor. Dahası, düzenli, orta derecede egzersiz iltihabı azaltabilir ve bağışıklık hücrelerinizin düzenli olarak yenilenmesine yardımcı olabilir. Orta düzeyde egzersiz örnekleri arasında tempolu yürüyüş, sabit bisiklet, koşu, yüzme ve hafif yürüyüş sayılabilir. Çoğu insan haftada en az 150 dakika orta derecede egzersiz yapmayı hedeflemelidir.

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