İşte varise savaş açan doğal yöntem: Evde sarımsak ile varis tedavisi

Hayatlarının bir noktasında tüm yetişkinler varis problemiyle karşılaşıyor ama bu hayatın sonu değil. Ağır vakalar için tıbbi tedaviler oldukça gelişmiş durumda. Varisli damarlar, cildin yüzeyine yakın, çoğunlukla bacaklarda ve uyluklarda anormal derecede büyük damarlarla kendisini gösteren oldukça yaygın bir sorundur. Genellikle duvarları zayıflamış damarlar veya kan akışını düzenleyen zayıf çalışan valfler geliştirdiğinde ortaya çıkar. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’na göre, varisli damarlar kadınların yaklaşık % 25’ini ve erkeklerin ise % 10’unu etkilemektedir. Varisli damarlar ağrı, yorgunluk, huzursuzluk, bacaklarda yanma, zonklama, karıncalanma veya ağırlık hissine neden olabilir. Şişkin damarların görünümü de özellikle kadınlar için büyük bir endişe kaynağıdır. Varisli damar sorunu yaşıyorsanız evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz bazı yöntemler çok işe yarayabilir.