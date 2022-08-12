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Sağlık
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İşte varise savaş açan doğal yöntem: Evde sarımsak ile varis tedavisi

2022-08-12 19:23:30
İşte varise savaş açan doğal yöntem: Evde sarımsak ile varis tedavisi

Hayatlarının bir noktasında tüm yetişkinler varis problemiyle karşılaşıyor ama bu hayatın sonu değil. Ağır vakalar için tıbbi tedaviler oldukça gelişmiş durumda. Varisli damarlar, cildin yüzeyine yakın, çoğunlukla bacaklarda ve uyluklarda anormal derecede büyük damarlarla kendisini gösteren oldukça yaygın bir sorundur. Genellikle duvarları zayıflamış damarlar veya kan akışını düzenleyen zayıf çalışan valfler geliştirdiğinde ortaya çıkar. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’na göre, varisli damarlar kadınların yaklaşık % 25’ini ve erkeklerin ise % 10’unu etkilemektedir. Varisli damarlar ağrı, yorgunluk, huzursuzluk, bacaklarda yanma, zonklama, karıncalanma veya ağırlık hissine neden olabilir. Şişkin damarların görünümü de özellikle kadınlar için büyük bir endişe kaynağıdır. Varisli damar sorunu yaşıyorsanız evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz bazı yöntemler çok işe yarayabilir.

#1
Foto - Varisli damarlar, günümüzde çok yaygın görülen sağlık sorunlarından biridir. Tıbbi tedavinin yanı sıra yapacağınız egzersizler ve beslenme düzeninde değişiklikle varislerden kurtulabilirsiniz! can sıkıcı olabilen varis neden olur? Sarımsak ile evde varis tedavisi haberimizin detayında.

Varisli damarlar, günümüzde çok yaygın görülen sağlık sorunlarından biridir. Tıbbi tedavinin yanı sıra yapacağınız egzersizler ve beslenme düzeninde değişiklikle varislerden kurtulabilirsiniz! can sıkıcı olabilen varis neden olur? Sarımsak ile evde varis tedavisi haberimizin detayında.

#2
Foto - Genç yaşta oluşan varisli damarların yaygın nedenleri kalıtım, çok fazla ayakta durmanın gerekli olduğu çalışma ortamları, obezite, doğum kontrol hapları, hamilelik, ergenlik ve kabızlıktır. Ayrıca menopoz sırasında vücutta oluşan hormonal değişikliklerde varis oluşumunu tetiklemektedir. Neyse ki, varisli damarları evde tedavi edebilecek ve neden olabileceği rahatsızlıkları ortadan kaldırabilecek uygun maliyetli bitkisel ilaçlar mevcuttur. Bu yazımızda varisli damarların etkilerini kolayca hafifletebileceğiniz tariflerden bahsedeceğiz. Varisli damarların yok olması için evde yapabileceğiniz fiziksel aktiviteler işin ilk adımı. Çünkü ne kadar çok hareket ederseniz kan dolaşımınız da o kadar iyi olur. Kan akışını iyileştirecek egzersizler varisli damarları yine eski sağlıklı hallerine döndürmeye yardımcı olabilir. Bunun yanında yürüyüş, yüzme gibi sporlar da oldukça etkili.

Genç yaşta oluşan varisli damarların yaygın nedenleri kalıtım, çok fazla ayakta durmanın gerekli olduğu çalışma ortamları, obezite, doğum kontrol hapları, hamilelik, ergenlik ve kabızlıktır. Ayrıca menopoz sırasında vücutta oluşan hormonal değişikliklerde varis oluşumunu tetiklemektedir. Neyse ki, varisli damarları evde tedavi edebilecek ve neden olabileceği rahatsızlıkları ortadan kaldırabilecek uygun maliyetli bitkisel ilaçlar mevcuttur. Bu yazımızda varisli damarların etkilerini kolayca hafifletebileceğiniz tariflerden bahsedeceğiz. Varisli damarların yok olması için evde yapabileceğiniz fiziksel aktiviteler işin ilk adımı. Çünkü ne kadar çok hareket ederseniz kan dolaşımınız da o kadar iyi olur. Kan akışını iyileştirecek egzersizler varisli damarları yine eski sağlıklı hallerine döndürmeye yardımcı olabilir. Bunun yanında yürüyüş, yüzme gibi sporlar da oldukça etkili.

#3
Foto - Varisler İçin Sarımsaklı Tedavi Varisli damarları tedavi etmek ve örümcek damarları ortadan kaldırmak için sarımsak, portakal suyu ve zeytinyağı tedavisi harika sonuçlar ortaya çıkarıyor. Sarımsak, kan damarlarının iltihaplanmasını önlemeye yardımcı olan allisin adı verilen bir bileşik içerir. Ayrıca vücudunuzdaki zararlı toksinleri atmak ve genel sağlık durumunuzu iyileştirmek için kullanılır. Sarımsak, portakal suyu ve zeytinyağı karışımını mutlaka deneyin.

Varisler İçin Sarımsaklı Tedavi Varisli damarları tedavi etmek ve örümcek damarları ortadan kaldırmak için sarımsak, portakal suyu ve zeytinyağı tedavisi harika sonuçlar ortaya çıkarıyor. Sarımsak, kan damarlarının iltihaplanmasını önlemeye yardımcı olan allisin adı verilen bir bileşik içerir. Ayrıca vücudunuzdaki zararlı toksinleri atmak ve genel sağlık durumunuzu iyileştirmek için kullanılır. Sarımsak, portakal suyu ve zeytinyağı karışımını mutlaka deneyin.

#4
Foto - Malzemeler; 6 diş sarımsak 3 adet portakal 2 yemek kaşığı zeytinyağı Hazırlanışı; 6 diş sarımsağı ezin ve 3 adet portakaldan taze sıkılmış meyve suyu ile karıştırın. Karışıma 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Karışımı kullanmadan önce yaklaşık 12 saat kadar bekletin.

Malzemeler; 6 diş sarımsak 3 adet portakal 2 yemek kaşığı zeytinyağı Hazırlanışı; 6 diş sarımsağı ezin ve 3 adet portakaldan taze sıkılmış meyve suyu ile karıştırın. Karışıma 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. Karışımı kullanmadan önce yaklaşık 12 saat kadar bekletin.

#5
Foto - Uygulanışı; Karışımı 15 dakika boyunca varisli bölgedeki cildinize tamamen emilene kadar dairesel hareketlerle uygulayın. Bunu her gün sonuç alıncaya kadar aksatmadan uygulamanız tavsiye edilir. Ayrıca bölgeyi bir bezle sarabilir ve varisli damarların boyutunu azaltmak için 15 dakika bekletebilirsiniz. Diyetinize düzenli olarak sarımsak da dahil edilmesi önerilir. Varisler İçin Limon-Sarımsak Tedavisi Bu karışımın etkili olması için kesinlikle kaliteli malzemeler seçmelisiniz. Özellikle yağın kalitesinde ısrar ediyoruz, sızma zeytinyağı tercih etmelisiniz. Sarımsak için de yerli olanları tercih edin.

Uygulanışı; Karışımı 15 dakika boyunca varisli bölgedeki cildinize tamamen emilene kadar dairesel hareketlerle uygulayın. Bunu her gün sonuç alıncaya kadar aksatmadan uygulamanız tavsiye edilir. Ayrıca bölgeyi bir bezle sarabilir ve varisli damarların boyutunu azaltmak için 15 dakika bekletebilirsiniz. Diyetinize düzenli olarak sarımsak da dahil edilmesi önerilir. Varisler İçin Limon-Sarımsak Tedavisi Bu karışımın etkili olması için kesinlikle kaliteli malzemeler seçmelisiniz. Özellikle yağın kalitesinde ısrar ediyoruz, sızma zeytinyağı tercih etmelisiniz. Sarımsak için de yerli olanları tercih edin.

#6
Foto - DİYETİNİZDE DEĞİŞİKLİKLER YAPIN- Beslenme, varisli damarların iyileştirilmesinde en önemli etkenlerden biri çünkü bazı gıdalar damar sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bunların başında lifli gıdalar geliyor. Kabızlıkta damarlar zarara görebileceği için lifli beslenmek çok önemli. Diyetinize tahıllar, fındık, keten tohumu, incir, erik, domates, brokoli, enginar, soğan, patates gibi yüksek lifli gıdaları ekleyebilirsiniz. Liflerin yanında potasyum içeren gıdaları tüketmek de önemli çünkü potasyum eksikliğinde vücutta su tutulması olur, kan hacmi artar ve bu da damarlar üzerinde ekstra basınç oluşturur. Bunun için beslenmenize yoğurt, badem, somon, tavuk, portakal, mercimek gibi gıdaları ekleyebilirsiniz. Kardiyovasküler sıkıntılarda yardımcı olan flavonoidli gıdalar da kan dolaşımını iyileştirmeye, kan damarlarını gevşetmeye yardımcı olabilirler.

DİYETİNİZDE DEĞİŞİKLİKLER YAPIN- Beslenme, varisli damarların iyileştirilmesinde en önemli etkenlerden biri çünkü bazı gıdalar damar sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bunların başında lifli gıdalar geliyor. Kabızlıkta damarlar zarara görebileceği için lifli beslenmek çok önemli. Diyetinize tahıllar, fındık, keten tohumu, incir, erik, domates, brokoli, enginar, soğan, patates gibi yüksek lifli gıdaları ekleyebilirsiniz. Liflerin yanında potasyum içeren gıdaları tüketmek de önemli çünkü potasyum eksikliğinde vücutta su tutulması olur, kan hacmi artar ve bu da damarlar üzerinde ekstra basınç oluşturur. Bunun için beslenmenize yoğurt, badem, somon, tavuk, portakal, mercimek gibi gıdaları ekleyebilirsiniz. Kardiyovasküler sıkıntılarda yardımcı olan flavonoidli gıdalar da kan dolaşımını iyileştirmeye, kan damarlarını gevşetmeye yardımcı olabilirler.

#7
Foto - Diğer tavsiye tarifimiz limon suyu ile yapılıyor. Geç kalmadan uygulamalısınız! İşte varise savaş açan doğal yöntem... Malzemeler: 12 diş sarımsak 1/2 su bardağı sızma zeytinyağı 1 adet limon suyu Hazırlanışı: Sarımsakları soyduktan sonra ikiye bölün ve havanda homojen oluncaya kadar iyice ezin. Sonra sarımsakları bir cam kavanoza alarak üzerine zeytinyağı ve limon suyunu ekleyin. Kavanozun kapağını örterek serin ve karanlık bir yerde bir gece bekletin. Ertesi sabah malzemeleri tahta bir kaşık ile karıştırın ve posasını ayırmak için süzgeçten geçirin Uygulanışı; Elinize bol miktarda karışımdan alarak varisli damarlardan etkilenen bölgelere sürün. Kan dolaşımını uyarmak için parmak uçlarınızla hafifçe masaj yapın. Bir saat boyunca cildinizin karışımı emmesi için bekleyin. Daha sonra soğuk suyla durulayın. Uygulamayı haftada en az üç kez olmak kaydı ile akşamları tekrarlayın.

Diğer tavsiye tarifimiz limon suyu ile yapılıyor. Geç kalmadan uygulamalısınız! İşte varise savaş açan doğal yöntem... Malzemeler: 12 diş sarımsak 1/2 su bardağı sızma zeytinyağı 1 adet limon suyu Hazırlanışı: Sarımsakları soyduktan sonra ikiye bölün ve havanda homojen oluncaya kadar iyice ezin. Sonra sarımsakları bir cam kavanoza alarak üzerine zeytinyağı ve limon suyunu ekleyin. Kavanozun kapağını örterek serin ve karanlık bir yerde bir gece bekletin. Ertesi sabah malzemeleri tahta bir kaşık ile karıştırın ve posasını ayırmak için süzgeçten geçirin Uygulanışı; Elinize bol miktarda karışımdan alarak varisli damarlardan etkilenen bölgelere sürün. Kan dolaşımını uyarmak için parmak uçlarınızla hafifçe masaj yapın. Bir saat boyunca cildinizin karışımı emmesi için bekleyin. Daha sonra soğuk suyla durulayın. Uygulamayı haftada en az üç kez olmak kaydı ile akşamları tekrarlayın.

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