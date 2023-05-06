2023-05-06 12:27:37 İşte uzaya gitmek istiyorsanız ödemeniz gereken para!
NASA ve SpaceX gibi dünya devi kurumların dünya dışında insan üssü kurma stratejileri sürerken, uzay turizmi de başladı. Artık uçak bileti alır gibi 'uzay bileti' almak mümkün. NTV'nin haberine göre; Elon Musk'ın SpaceX'inden Jeff Bezos'un Blue Origin'ine, Richard Branson'un Virgin Galactic'ine birçok uzay şirketi sıradan insanlara uzayı görme ve gezme fırsatı vadediyor. Peki uzaya gitmenin maliyeti ne kadar? İşte uzay şirketlerinin uzay tarifeleri ve bilet fiyatları...