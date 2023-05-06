İşte uzaya gitmek istiyorsanız ödemeniz gereken para!

GİKEN Bilet fiyatı: 180 bin dolar (3,5 milyon lira) Kalkış yeri: Hokkaido, Japonya'daki bir balon limanı Deneyimin süresi: 4 saat Dakika başı maliyet: £616 Yerçekimsiz ortamda yüzme: Hayır Görüş kalitesi: Çapı 1,5 metre olan tambur şeklindeki plastik bir kabinde birkaç büyük pencere Rakım: 25 km Araç: Iwaya Giken gemisi Teknik olarak uzay mı?: Hayır İlk uçuş: Bu yılın sonu Yolcular: Bir yolcu ve ve bir pilot