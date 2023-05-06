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İşte uzaya gitmek istiyorsanız ödemeniz gereken para!

2023-05-06 12:27:37
İşte uzaya gitmek istiyorsanız ödemeniz gereken para!

NASA ve SpaceX gibi dünya devi kurumların dünya dışında insan üssü kurma stratejileri sürerken, uzay turizmi de başladı. Artık uçak bileti alır gibi 'uzay bileti' almak mümkün. NTV'nin haberine göre; Elon Musk'ın SpaceX'inden Jeff Bezos'un Blue Origin'ine, Richard Branson'un Virgin Galactic'ine birçok uzay şirketi sıradan insanlara uzayı görme ve gezme fırsatı vadediyor. Peki uzaya gitmenin maliyeti ne kadar? İşte uzay şirketlerinin uzay tarifeleri ve bilet fiyatları...

#1
Foto - İşte uzaya gitmek istiyorsanız ödemeniz gereken para!

GİKEN Bilet fiyatı: 180 bin dolar (3,5 milyon lira) Kalkış yeri: Hokkaido, Japonya'daki bir balon limanı Deneyimin süresi: 4 saat Dakika başı maliyet: £616 Yerçekimsiz ortamda yüzme: Hayır Görüş kalitesi: Çapı 1,5 metre olan tambur şeklindeki plastik bir kabinde birkaç büyük pencere Rakım: 25 km Araç: Iwaya Giken gemisi Teknik olarak uzay mı?: Hayır İlk uçuş: Bu yılın sonu Yolcular: Bir yolcu ve ve bir pilot

#2
Foto - İşte uzaya gitmek istiyorsanız ödemeniz gereken para!

VİRGİN GALACTİC Bilet fiyatı: 450 bin dolar (Yaklaşık 8,7 milyon lira) Kalkış yeri: Spaceport America, New Mexico Deneyimin süresi: 90 dakika Dakika başına maliyet:Yaklaşık 98 bin lira Yerçekimsiz ortamda yüzme: 5 dakika Görüş kalitesi: Dünya'ya bir göz atmak için 17 pencere var Rakım: 80km Aracın tipi: VSS Unity uzay uçağı Teknik olarak uzay mı?: Hayır, uluslararası kabul gören 100 km yükseklikteki uzay sınırı Kármán hattından 20 km daha kısa İlk uçuş: Muhtemelen bu yaz, ama belki 2024 Yolcu sayısı: En fazla 6 artı 2 pilot

#3
Foto - İşte uzaya gitmek istiyorsanız ödemeniz gereken para!

BLUE ORİGİN Bilet fiyatı: 200-300 bin dolar (Yaklaşık 4-6 milyon lira) Kalkış yeri: Van Horn, Teksas Deneyimin süresi: 10 dakika 20 saniye Dakika başına maliyet: 400-600 bin lira Yerçekimsiz ortamda yüzme: 3 dakika Görüş kalitesi: Dünyayı gören 6 büyük pencere Rakım:100 km Araç: Yeni Shepard roketi Teknik olarak uzay mı?: Evet, ama yine de yörünge altı İlk uçuş: Halihazırda birkaçını tamamladı ancak 2024'ten itibaren turistlere yeniden açılması bekleniyor Yolcu sayısı: 6 Gerekli eğitim: 2 gün

#4
Foto - İşte uzaya gitmek istiyorsanız ödemeniz gereken para!

AXIOM SPACE/SPACEX Bilet fiyatı: 55 milyon dolar (Yaklaşık 1 milyar lira) Kalkış yeri: Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi Deneyim süresi: 8 günü Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) olmak üzere 10 gün Dakika başına maliyet: Yaklaşık 74 bin lira Yerçekimsiz ortamda yüzme: Birkaç gün Görüş kalitesi: ISS'den tüm Dünya'yı çeşitli açılardan görmek mümkün Rakım: 400 km Araç: Crew Dragon kapsüllü Falcon 9 roketi Teknik olarak uzay mı?: Evet İlk uçuş: 2022, 4 veya 5 tane daha planlandı Yolcular: 4 artı bir uçuş lideri

#5
Foto - İşte uzaya gitmek istiyorsanız ödemeniz gereken para!

ZEPHALTO Bilet fiyatı: 120 bin euro (yaklaşık 2,5 milyon lira) Deneyimin süresi: 6 saat Dakika başı maliyet: Yaklaşık 7 bin lira Yerçekimsiz ortamda yüzme: Hayır Görüş kalitesi: Altınızdaki atmosferin yüzde 98'inin keyfini çıkarmanız için geniş panorama penceresi Rakım: 25 km Araç: Celeste adlı bir gemi ile stratosferik balon Teknik olarak uzay mı?: Hayır İlk uçuş: 2025 Yolcular: 6 artı 2 pilot Ekstralar: Fransız şefler tarafından pişirilen Michelin yıldızlı yemekler ve ünlü bir sommelier tarafından seçilen içecekler

#6
Foto - İşte uzaya gitmek istiyorsanız ödemeniz gereken para!

SPACE PERSPECTİVE Bilet fiyatı: 125 bin dolar (2,5 milyon lira) Kalkış yeri: Marine Spaceport/Florida sahili Deneyimin süresi: 6 saat Dakika başı maliyet: Yaklaşık 7 bin lira Yerçekimsiz ortamda yüzme: Hayır Görüş kalitesi: Panaromik dünya manzarası Rakım: 20 km Araç: Bir balon üzerinde Uzay Gemisi Neptün Teknik olarak uzay mı?: Hayır İlk uçuş: 2024 sonu Yolcu sayısı: 8 Ekstralar: Kokteyller, “uzaya açılan en büyük pencereler” ve arkaya yatırılabilen koltuklar

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