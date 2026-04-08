İşte Türkiye'yi ilk tanıyan ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırttı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte Türkiye'yi ilk tanıyan ülkeler! Zirvedeki ülke şaşırttı!

Kuruluşunun üzerinden bir asır geçen Türkiye Cumhuriyetini ilk tanıyan ülkeler belli oldu. Peki Türkiye Cumhuriyetini ilk tanıyan ülkeler hangileri?

TBMM ile ilişkiler kuran devletler de Türkiye'yi ilk tanıyan ülkeler olarak literatüre geçti.

TBMM ilk resmi anlaşmasını 3 Aralık 1920'de Ermenistan hükümeti ile imzaladı. Gümrü Barış Anlaşması ile Doğu'da Ermeniler ile yaşanan yerel düzeydeki çatışmalar sonlandırıldı. Böylece TBMM'yi meşru bir otorite olarak kabul edip tanıyan ilk ülke de Ermenistan oldu.

SOVYET RUSYA - Gümrü Anlaşması'nın imzalanmasında Sovyet Rusya'nın da doğrudan rolü ve katkısı oldu. Zira Sovyetler, Anadolu'da Büyük Britanya güdümünde bir parçalanmayı kendi çıkarlarına aykırı görüyordu. Bundan dolayı Milli Mücadele boyunca Sovyet Rusya, Ankara hükümetine destek verdi.

AFGANİSTAN - TBMM ile resmi bir anlaşma imzalayan ilk İslam ülkesi ise Afganistan oldu. Milli Mücadele'ye büyük bir heyecanla destek veren Afgan halkı ve hükümeti 1 Mart 1921'de TBMM'yi resmen tanıdı.

İRAN- Afganistan'ın yanı sıra İran da Milli Mücadele döneminde Ankara hükümetine en büyük desteği veren İslam ülkeleri oldular.

FRANSA- Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk İtilaf Devleti ise Fransa oldu. Güney cephesinde, özellikle Gaziantep'te muazzam bir direnişle karşılaşan Fransa, Anadolu'daki durumunu 1920'lerin sonlarında gözden geçirmeye başladı. Cumhuriyet dönemine, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra ilk diplomatik ilişkilerinin kurulduğu ülke

Güney Amerika ülkesi Şili- 30 Ocak 1926'da Güney Amerika ülkesi Şili ile imzalanan dostluk anlaşması sonucu her iki ülke de birbirlerini tanıdı. 1930 yılında ise Şili'de Türk Büyükelçiliği açıldı. Başkent Santiago'da Atatürk meydanı ve anıtı açıldı. Şili, Türkiye Cumhuriyetini resmi olarak tanıyan ilk Latin Amerika ülkesi oldu./ kaynak: haber7

