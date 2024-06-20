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Spor
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İşte Türkiye’nin yeni sırası FIFA’dan milli takıma kötü haber

2024-06-20 13:36:23
İşte Türkiye’nin yeni sırası FIFA’dan milli takıma kötü haber

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın haziran ayı ülkeler sıralamasında 2 basamak gerileyerek 1493 puanla 42. sırada yer aldı.

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#1
Foto - İşte Türkiye’nin yeni sırası FIFA’dan milli takıma kötü haber

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılan Türkiye, organizasyon öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 1493 puanla 2 basamak geriledi ve 42. sıraya yerleşti. Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 6. sıradaki yerini korurken, Çekya 2 basamak yükselerek 34. sıraya, Gürcistan ise 1 basamak yükselerek 74. sıraya çıktı. İlk 3 sıranın değişmediği listede son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin zirvedeki yerini korudu. Listenin 2. sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 3. sırada yer aldı.

#2
Foto - İşte Türkiye’nin yeni sırası FIFA’dan milli takıma kötü haber

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Temmuz 2024'te açıklanacak. Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şu şekilde:

#3
Foto - İşte Türkiye’nin yeni sırası FIFA’dan milli takıma kötü haber

#4
Foto - İşte Türkiye’nin yeni sırası FIFA’dan milli takıma kötü haber

1 - Arjantin (1860)

#5
Foto - İşte Türkiye’nin yeni sırası FIFA’dan milli takıma kötü haber

2 - Fransa (1837)

#6
Foto - İşte Türkiye’nin yeni sırası FIFA’dan milli takıma kötü haber

3 - Belçika (1797)

#7
Foto - İşte Türkiye’nin yeni sırası FIFA’dan milli takıma kötü haber

4 - Brezilya (1791)

#8
Foto - İşte Türkiye’nin yeni sırası FIFA’dan milli takıma kötü haber

5 - İngiltere (1787)

#9
Foto - İşte Türkiye’nin yeni sırası FIFA’dan milli takıma kötü haber

6 - Portekiz (1747)

#10
Foto - İşte Türkiye’nin yeni sırası FIFA’dan milli takıma kötü haber

7 - Hollanda (1746)

#11
Foto - İşte Türkiye’nin yeni sırası FIFA’dan milli takıma kötü haber

8 - İspanya (1729)

#12
Foto - İşte Türkiye’nin yeni sırası FIFA’dan milli takıma kötü haber

9 - Hırvatistan (1728)

#13
Foto - İşte Türkiye’nin yeni sırası FIFA’dan milli takıma kötü haber

10 - İtalya (1724)

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