İşte Türkiye'nin yeni genel maksat helikopteri T925

GÖKBEY helikopterinin aviyoniklerini ASELSAN yapmıştı, o aviyonikleri bu helikoptere yerleştiriyoruz. Henüz bir ismi yok, uçunca Cumhurbaşkanımız verecek inşallah. Tüm helikopterlerimizle bir yelpaze oluşturmuş oluyoruz. Herhangi bir ülkenin, herhangi bir kuvvetin helikopter ihtiyacını giderebiliyoruz. Bu yüzden yeni helikopterimizin önemi çok yüksek. Bunu da bitirince yelpazeyi tamamlayacağız. Elimizde iki Atak helikopteri, iki genel maksat helikopteri olacak. Kara, hava, deniz kuvvetlerinin, jandarmanın, polisin bütün ihtiyacını gideren, sivil ihtiyacı karşılayan, bunun yanında herhangi bir ülkenin ihtiyacını giderir hale geleceğiz. Dolayısıyla resim tamamlanacak, resmin son karesini şu anda görüyorsunuz."