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Teknoloji-Bilişim
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İşte Türkiye'nin yeni genel maksat helikopteri T925

2023-06-20 07:30:49
İşte Türkiye'nin yeni genel maksat helikopteri T925

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T925 Genel Maksat Helikopteri ilk kez Paris Airshow'da sergilendi.

#1
Foto - İşte Türkiye'nin yeni genel maksat helikopteri T925

TUSAŞ, dünyanın en önemli havacılık sanayi buluşmalarından Paris Airshow'da helikopter, uçak ve insansız hava araçlarından oluşan geniş bir ürün yelpazesiyle yerini aldı. Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı T925 Genel Maksat Helikopteri ilk kez fuarda tanıtıldı.

#2
Foto - İşte Türkiye'nin yeni genel maksat helikopteri T925

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GÖKBEY helikopterinin "genel maksat" sınıfındaki ilk özgün ürünleri olduğunu, yeni sergilenen ürünü de "Genel Maksat-2" helikopteri olarak nitelendirdiklerini söyledi.

#3
Foto - İşte Türkiye'nin yeni genel maksat helikopteri T925

GÖKBEY'in 6 ton sınıfında, 12 kişi kapasiteli olarak görev yapabildiğini anlatan Kotil, yeni helikopterin özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi: "T925 Genel Maksat Helikopteri 20 kişi alabiliyor. Deniz Kuvvetleri askerini sahile 18 kişi olarak çıkarıyor. Dolayısıyla GÖKBEY'den daha büyük bir helikoptere ihtiyacı var. Onun için helikopteri tasarlarken Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacını göz önüne aldık. Bu helikopterimiz uçak gemimiz TCG ANADOLU'ya inebiliyor, palleri katlanıyor.

#4
Foto - İşte Türkiye'nin yeni genel maksat helikopteri T925

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü için bir kontrat imzaladık. Bundan 8 tane yapıyoruz. 4 ton su taşıyor. Dolayısıyla orman yangınlarına karşı 2026'da devreye girecek. 2025'te ATAK-2'miz devreye giriyor. Kara Kuvvetlerine 3 tane ATAK-2 teslim edeceğiz. Bu bir yıl sonradan gelecek. Genel Maksat-2 helikopteri, ATAK-2'nin helikopterinin güç sistemini kullanıyor. Motoru Ukrayna'dan geliyor, aynı motoru kullanıyor, transmisyonları, palleri, kumandaları olduğu gibi oradan alıyor. Onun için ATAK-2'nin bir yıl arkasından geliyor.

#5
Foto - İşte Türkiye'nin yeni genel maksat helikopteri T925

GÖKBEY helikopterinin aviyoniklerini ASELSAN yapmıştı, o aviyonikleri bu helikoptere yerleştiriyoruz. Henüz bir ismi yok, uçunca Cumhurbaşkanımız verecek inşallah. Tüm helikopterlerimizle bir yelpaze oluşturmuş oluyoruz. Herhangi bir ülkenin, herhangi bir kuvvetin helikopter ihtiyacını giderebiliyoruz. Bu yüzden yeni helikopterimizin önemi çok yüksek. Bunu da bitirince yelpazeyi tamamlayacağız. Elimizde iki Atak helikopteri, iki genel maksat helikopteri olacak. Kara, hava, deniz kuvvetlerinin, jandarmanın, polisin bütün ihtiyacını gideren, sivil ihtiyacı karşılayan, bunun yanında herhangi bir ülkenin ihtiyacını giderir hale geleceğiz. Dolayısıyla resim tamamlanacak, resmin son karesini şu anda görüyorsunuz."

#6
Foto - İşte Türkiye'nin yeni genel maksat helikopteri T925

Kotil, helikopterin ilk uçuşuna ilişkin soruya karşılık, "Bir yıl sonra yaparız ilk uçuşu. ATAK-2 teslimatı 2025'teydi, bunun teslimatı da 2026 olur." yanıtını verdi.

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