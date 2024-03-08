İşte, Türkiye'nin ilk dalış köyü

Gömeç’e böyle bir eser kazandırmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Gömeç’in doğal güzelliklerini artık dalış severlerle buluşturacak güzel bir mekan oldu. Gerçekten çok güzel bir açılış oldu. Arkadaşlarımız bu konuda çok iyi hazırlanmışlar. Güzel bir kalabalıkla açılışımızı gerçekleştirdik. Şimdiden bu gösteriyor ki Gömeç Dalış Kulübü marka olma yolunda hızla ilerliyor. Şahika hanımdan da her zaman desteklerini bekliyoruz. Dalış severlerin çok rahat gelebilecekleri, herkesin kendi bütçesiyle çok rahat konaklayabileceği ve eğitimin aldıktan sonra tekrar gelebileceği her türlü donanıma sahip bir tesis. Aynı zamanda engellilerin de karadan direkt hizmet alıp, engellerini aşarak dalış eğitimi alabileceği bir yer. İtfaiyeciler de arama kurtarma çalışmalarında almaları gereken eğitimleri burada alabilecekler” diye konuştu.