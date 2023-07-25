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İşte Türkiye'nin en soğuk ili

2023-07-25 15:52:31
İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Türkiye, Afrika sıcaklarıyla kavruluyor. Sıcaklığın bunalttığı şu günlerde Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu.

#1
Foto - İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan meteorolojik parametrelerde, bu gece 0,8 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde aşırı hava sıcaklıkları yaşanırken Bolu’nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları 0 dereceye kadar düştü. Kış aylarında da zaman zaman Türkiye’nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçen Bolu, yazın unvanını korudu.

#2
Foto - İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı, gerçekleşen en düşük sıcaklıklara göre, 24 Temmuz 18.00 saati ile 25 Temmuz 06.00 saatleri arasında ölçülen sıcaklıklarda Bolu Türkiye’nin en soğuk ili oldu.

#3
Foto - İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Buna göre Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma merkezinde ölçülen 0,8 derece sıcaklık, Türkiye’nin en soğuk noktası olarak kayıtlara geçti. En soğuk ikinci nokta ise Bolu’nun Dörtdivan ilçesi oldu. Burada sıcaklık 3.9 santigrat derece ölçüldü.

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