İşte Türkiye’de de yetişen 8 tropik meyve! Çok şaşıracaksınız…

Sağlıklı beslenme açısından oldukça önemli olan tropikal meyveler, lezzetiyle de gönüllerimize taht kuruyor. Peki gün geçtikçe daha çok evimize giren ve Türkiye'de üretilen bu tropikal meyveler neler; gelin daha yakından göz atalım.Ilıman iklime sahip olan ve sene boyunca bol yağış alan tropikal bölgeler, yeryüzünün yaklaşık olarak yüzde 40'ını kaplar. Ve bu bölgelerde endemik olarak yetişen, tadıyla gönülleri fetheden birçok bitki mevcuttur. Özellikle mineral, vitamin ve karbonhidrat açısından zengin olan tropikal meyveler sağlıklı beslenme açısından da oldukça faydalıdır. Zengin besin kaynağına sahip bu meyveler, ülkemizde günden güne popülerliğini arttırıyor. Daha çok Antalya, Alanya ve Gazipaşa gibi sıcak iklimlerde yetişen Türkiye'deki tropikal meyveler, son yıllarda ekonomik olarak da önemli bir değere ulaşmak üzere.