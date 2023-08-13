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Gıda
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İşte Türkiye’de de yetişen 8 tropik meyve! Çok şaşıracaksınız…

2023-08-13 20:10:49
İşte Türkiye’de de yetişen 8 tropik meyve! Çok şaşıracaksınız…

Sağlıklı beslenme açısından oldukça önemli olan tropikal meyveler, lezzetiyle de gönüllerimize taht kuruyor. Peki gün geçtikçe daha çok evimize giren ve Türkiye'de üretilen bu tropikal meyveler neler; gelin daha yakından göz atalım.Ilıman iklime sahip olan ve sene boyunca bol yağış alan tropikal bölgeler, yeryüzünün yaklaşık olarak yüzde 40'ını kaplar. Ve bu bölgelerde endemik olarak yetişen, tadıyla gönülleri fetheden birçok bitki mevcuttur. Özellikle mineral, vitamin ve karbonhidrat açısından zengin olan tropikal meyveler sağlıklı beslenme açısından da oldukça faydalıdır. Zengin besin kaynağına sahip bu meyveler, ülkemizde günden güne popülerliğini arttırıyor. Daha çok Antalya, Alanya ve Gazipaşa gibi sıcak iklimlerde yetişen Türkiye'deki tropikal meyveler, son yıllarda ekonomik olarak da önemli bir değere ulaşmak üzere.

#1
Foto - İşte Türkiye’de de yetişen 8 tropik meyve! Çok şaşıracaksınız…

MUZ O çok uzun zamandır bizden biri… Bu güzel kokulu sarı kabuklu meyvenin en lezzetlisi bizce Anamur’da yetişir. Anavatanı olan Güneydoğu Asya’da kırmızı kabuklu ya da daha farklı türleri bulunmaktadır.

#2
Foto - İşte Türkiye’de de yetişen 8 tropik meyve! Çok şaşıracaksınız…

POMEL Antalya’da yetişen ve Çin greyfurtu olarak da bilinen pomelo, dünyada Güney Asya’da, Amerika’da bilhassa Kaliforniya’da yetiştiriliyor. İki kiloyu bulan ve C vitamini deposu olan meyvenin kabuğunu soymak için biraz zahmet gerekmektedir.

#3
Foto - İşte Türkiye’de de yetişen 8 tropik meyve! Çok şaşıracaksınız…

ANANAS Özellikle Güney Amerika, Hindistan ve Filipinler’de yetişen ananas ülkemizde Adana, Antalya, Mersin’de yetiştirilmektedir. Bu şekerli meyveyi et yemeklerinin yanında da servis edebilir, suyu ile enginar yemeği yapabilir hatta kızartabilirsiniz.

#4
Foto - İşte Türkiye’de de yetişen 8 tropik meyve! Çok şaşıracaksınız…

MANGO Akdeniz’de özellikle Manavgat’ta mango yetiştiriciliği yapılsa da iklimsel şartlarımızla uyum sağlamakta zorlanan bir meyvedir. Anavatanı Hindistan olan mango Pakistan, Filipinler ve Bangladeş’in milli meyvesidir.

#5
Foto - İşte Türkiye’de de yetişen 8 tropik meyve! Çok şaşıracaksınız…

AVOKADO Meksika kökenli avokado 1970’li yıllardan beri ülkemizde yetiştirildiği gibi bazı yörelerde Amerikan armudu ismiyle tanınıyor. Çiğ tüketildiği gibi yemeklerde ve salatalarda da kullanılabilen meyvenin olgunlaşmış ve hafif yumuşamış olanlarını tercih etmelisiniz.

#6
Foto - İşte Türkiye’de de yetişen 8 tropik meyve! Çok şaşıracaksınız…

KUMKUAT Kumkuat ya da kamkatı mandalinanın biraz küçüğüne benzetebiliriz. Uzakdoğu, Güney Amerika ve Güney Hindistan’da yetiştirilen meyve ülkemizde en iyi Rize’de ürün vermektedir. Kabuklarını soymadan yiyebilir, reçelini yapabilir, keklerinize ilave edebilirsiniz.

#7
Foto - İşte Türkiye’de de yetişen 8 tropik meyve! Çok şaşıracaksınız…

KİVİ Dilimlendiğinde ortaya sanatsal görüntüler ve müthiş bir koku bırakan kivi Güney ve Doğu Asya’dan dünyaya yayılmıştır. Ülkemizde ise Rize başta olmak üzere Karadeniz sahil şeridinde, Akdeniz’de denizden 200 metre yüksek nemli bölgelerde, Marmara ve Ege’de yetiştirilir.

#8
Foto - İşte Türkiye’de de yetişen 8 tropik meyve! Çok şaşıracaksınız…

EKMEK AĞACI Ülkemizde yetişen tropik meyvelerden en az bilineni ekmek ağacı olabilir. Bir-iki kilo ağırlığındaki meyveleri besin deposudur ve fırında pişirilerek de yenebilir. Ekmek ağacı dünyada en çok Hindistan, Antiller ve Malezya’da, ülkemizde ise Akdeniz bölgesinde yetiştirilir. Kaynak: kulturveyasam.com

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