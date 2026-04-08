İşte tümörü içeriden yok eden bakteri: Kansere karşı bu yöntem çığır açtı! Biyoteknoloji'de son gelişme

Araştırmanın en dikkat çekici yönü, bakterilerin vücudun geri kalanına zarar vermemesi için geliştirilen ‘akıllı’ kontrol mekanizması. Uygulamalı matematik profesörü Dr. Brian Ingalls, süreci şöyle özetliyor: "Sentetik biyoloji kullanarak, teller yerine DNA parçalarını kullandığımız bir elektrik devresi inşa ettik. Her parçanın kendi görevi var ve öngörülebilir bir sistem oluşturuyorlar." Oksijen toleransı: Bakteriler, tümörün dış katmanındaki oksijenli bölgelerde ölmemeleri için özel bir genle donatıldı. Korum algılama (Quorum Sensing): Bakteriler, sadece tümör içinde yeterli sayıya ulaştıklarında bu genleri aktif hale getirecek bir ‘kimyasal sinyal’ sistemiyle programlandı. Güvenlik protokolü: Bu sistem sayesinde bakterilerin kan dolaşımı gibi oksijenin bol olduğu sağlıklı bölgelerde büyümesi önleniyor. Araştırmacılar, yeşil floresan proteinlerle test ettikleri bu ‘karar verme’ mekanizmasını şimdi tek bir bakteride birleştirerek preklinik denemelere başlamaya hazırlanıyor.