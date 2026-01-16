İşte Trump’ın Gazze’nin başına atadığı isim! Süreci o yönetecek… Bakın geçmişte neler yapmış

ALİ ŞAAS KİMDİR? // Aslen Gazze'nin Han Yunus kentinden olan Şaas 1958 yılında doğdu. MepaNews'in haberine göre, gençlik yıllarında üniversite okumak üzere Mısır'a gitti. 1977 yılında Kahire'deki Ayn Şems Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okumaya başladı ve buradan 1982 yılında mezun oldu. 1985 yılında eğitimine devam etmek üzere İngiltere'ye gitti ve Queens Üniversitesi'nde yine İnşaat Mühendisliği alanında yüksek lisansa başladı. Buradan da 1986 yılında mezun oldu. Aynı yıl aynı bölümde doktorasını yapmaya başlayan Şaas, 1989 yılında doktorasını da tamamladı. Parti faaliyetlerine dahil olmasa da Şaas, Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi kurumlarında önemli görevlerde bulundu. Planlama ve Uluslararası İş Birliği Bakan Yardımcılığı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarlığı, Filistin Sanayi Bölgeleri Kurumu Başkanlığı gibi görevler yaptı. Filistin Konut Konseyi'ne ve Filistin Limanlar İdaresi'ne başkanlık etti, Filistin Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Vakfı'nda danışman olarak çalıştı ve Filistin Yönetimi'nde Konut ve Bayındırlık Bakanı'nın danışmanı olarak rol oynadı. Özellikle 2005 yılında sınır ve deniz erişimi konularına odaklanan nihai statü müzakereleri komitelerindeki üyeliği olmak üzere önemli siyasi rollerde bulundu. Şaas ayrıca 2014-2021 yılları arasında Filistin Sanayi Alanları ve Serbest Bölgeler Kurumu'nda CEO'luk yaptı.