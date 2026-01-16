İşte Trump’ın Gazze’nin başına atadığı isim! Süreci o yönetecek… Bakın geçmişte neler yapmış
Küresel eşkıya ABD, sözünden bir an bile çıkmadığı İsrail’in talimatıyla, Gazze’de Hamas’ın etkisiz hale gelmesi için elinden geleni ardına koymadı. Türkiye ve Katar gibi ülkeler orta yolu bulmaya çalışsa da haydutluğa devam eden Washington yönetimi Gazze’deki geçiş sürecini yönetecek ekibi şimdiden belirledi. Neyse ki Türkiye’nin de süreçte etkili olacağı açıklandı. Böylece Gazzelilerin menfaatini gerçekten düşünen bir ülkenin de masada olması biraz olsun dünya kamuoyunun içini rahatlattı. Geçiş sürecine liderlik edecek ismin Ali Şaas olduğu açıklandı. Peki Ali Şaas daha önce neler yaptı, Ali Şaas kimdir, işte detaylar…