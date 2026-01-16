  • İSTANBUL
İşte Trump’ın Gazze’nin başına atadığı isim! Süreci o yönetecek… Bakın geçmişte neler yapmış
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

İşte Trump’ın Gazze’nin başına atadığı isim! Süreci o yönetecek… Bakın geçmişte neler yapmış

Küresel eşkıya ABD, sözünden bir an bile çıkmadığı İsrail’in talimatıyla, Gazze’de Hamas’ın etkisiz hale gelmesi için elinden geleni ardına koymadı. Türkiye ve Katar gibi ülkeler orta yolu bulmaya çalışsa da haydutluğa devam eden Washington yönetimi Gazze’deki geçiş sürecini yönetecek ekibi şimdiden belirledi. Neyse ki Türkiye’nin de süreçte etkili olacağı açıklandı. Böylece Gazzelilerin menfaatini gerçekten düşünen bir ülkenin de masada olması biraz olsun dünya kamuoyunun içini rahatlattı. Geçiş sürecine liderlik edecek ismin Ali Şaas olduğu açıklandı. Peki Ali Şaas daha önce neler yaptı, Ali Şaas kimdir, işte detaylar…

1
#1
Foto - İşte Trump’ın Gazze’nin başına atadığı isim! Süreci o yönetecek… Bakın geçmişte neler yapmış

Gazze'deki ateşkese ara buluculuk yapan ülkelerin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ni yönetecek yeni teknokrat komiteye, Filistin Yönetimi'nin eski bakan yardımcılarından Ali Şaas liderlik edecek.

#2
Foto - İşte Trump’ın Gazze’nin başına atadığı isim! Süreci o yönetecek… Bakın geçmişte neler yapmış

İnşaat mühendisi olan Şaas, daha önce Ramallah merkezli Filistin Yönetimi'nin planlama ve uluslararası iş birliği bakan yardımcılığının yanı sıra ulaştırma ve iletişim bakanlığı müsteşarlığı görevlerinde de bulunmuştu.

#3
Foto - İşte Trump’ın Gazze’nin başına atadığı isim! Süreci o yönetecek… Bakın geçmişte neler yapmış

Çarşamba günü Filistin medyasında verdiği bir röportajda Şaas, iki yılı aşkın süredir devam eden savaş ve yoğun bombardıman nedeniyle harap olan Gazze Şeridi'nin yeniden inşası hakkında konuştu.

#4
Foto - İşte Trump’ın Gazze’nin başına atadığı isim! Süreci o yönetecek… Bakın geçmişte neler yapmış

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planına göre Şaas'ın liderlik ettiği heyet, sahada eski BM Orta Doğu barış koordinatörü Nickolay Mladenov'un yöneteceği ve Donald Trump'ın başkanlık edeceği bir "Barış Kurulu"nun gözetimi altında çalışacak.

#5
Foto - İşte Trump’ın Gazze’nin başına atadığı isim! Süreci o yönetecek… Bakın geçmişte neler yapmış

AFP'ye konuşan Filistinli bir yetkili, Gazze'nin teknokrat yönetiminin Perşembe günü Kahire'de ilk kez toplanacağını söyledi.

#6
Foto - İşte Trump’ın Gazze’nin başına atadığı isim! Süreci o yönetecek… Bakın geçmişte neler yapmış

ALİ ŞAAS KİMDİR? // Aslen Gazze'nin Han Yunus kentinden olan Şaas 1958 yılında doğdu. MepaNews'in haberine göre, gençlik yıllarında üniversite okumak üzere Mısır'a gitti. 1977 yılında Kahire'deki Ayn Şems Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okumaya başladı ve buradan 1982 yılında mezun oldu. 1985 yılında eğitimine devam etmek üzere İngiltere'ye gitti ve Queens Üniversitesi'nde yine İnşaat Mühendisliği alanında yüksek lisansa başladı. Buradan da 1986 yılında mezun oldu. Aynı yıl aynı bölümde doktorasını yapmaya başlayan Şaas, 1989 yılında doktorasını da tamamladı. Parti faaliyetlerine dahil olmasa da Şaas, Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi kurumlarında önemli görevlerde bulundu. Planlama ve Uluslararası İş Birliği Bakan Yardımcılığı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarlığı, Filistin Sanayi Bölgeleri Kurumu Başkanlığı gibi görevler yaptı. Filistin Konut Konseyi'ne ve Filistin Limanlar İdaresi'ne başkanlık etti, Filistin Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Vakfı'nda danışman olarak çalıştı ve Filistin Yönetimi'nde Konut ve Bayındırlık Bakanı'nın danışmanı olarak rol oynadı. Özellikle 2005 yılında sınır ve deniz erişimi konularına odaklanan nihai statü müzakereleri komitelerindeki üyeliği olmak üzere önemli siyasi rollerde bulundu. Şaas ayrıca 2014-2021 yılları arasında Filistin Sanayi Alanları ve Serbest Bölgeler Kurumu'nda CEO'luk yaptı.

