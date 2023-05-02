2023-05-02 14:26:14 İşte, Süper Lig'in en değerli 10 ismi
2022-2023 sezonunda Süper Lig'de en değerli futbolcularının kimler olduğunu mu merak ediyorsunuz? İşte, cevabı...
2022-2023 sezonunda Süper Lig'de en değerli futbolcularının kimler olduğunu mu merak ediyorsunuz? İşte, cevabı...
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler, bu yıl ligin en değerli isimlerinin kimler olduğunu sık sık araştırıyor. İşte, bu sezonun en değerli futbolcuları...
10. Diego Rossi (Fenerbahçe) 12 Milyon Euro
9. Altay Bayındır (Fenerbahçe) 13 Milyon Euro
8. Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) 13 Milyon Euro
7. Uğurcan Çakır (Trabzonspor) 13 Milyon Euro
6. Attila Szalai (Fenerbahçe) 14 Milyon Euro
5. Lucas Torreira (Galatasaray) 15 Milyon Euro
4. Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe) 15 Milyon Euro
3. Victor Nelsson (Galatasaray) 16.5 Milyon Euro
2. Mauro Icardi (Galatasaray) 18 Milyon Euro
1. Nicolo Zaniolo (Galatasaray) 28 Milyon Euro Kaynak: Aydınlık
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