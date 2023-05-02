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Spor
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İşte, Süper Lig'in en değerli 10 ismi

2023-05-02 14:26:14
İşte, Süper Lig'in en değerli 10 ismi

2022-2023 sezonunda Süper Lig'de en değerli futbolcularının kimler olduğunu mu merak ediyorsunuz? İşte, cevabı...

#1
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli 10 ismi

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler, bu yıl ligin en değerli isimlerinin kimler olduğunu sık sık araştırıyor. İşte, bu sezonun en değerli futbolcuları...

#2
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli 10 ismi

10. Diego Rossi (Fenerbahçe) 12 Milyon Euro

#3
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli 10 ismi

9. Altay Bayındır (Fenerbahçe) 13 Milyon Euro

#4
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli 10 ismi

8. Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) 13 Milyon Euro

#5
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli 10 ismi

7. Uğurcan Çakır (Trabzonspor) 13 Milyon Euro

#6
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli 10 ismi

6. Attila Szalai (Fenerbahçe) 14 Milyon Euro

#7
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli 10 ismi

5. Lucas Torreira (Galatasaray) 15 Milyon Euro

#8
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli 10 ismi

4. Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe) 15 Milyon Euro

#9
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli 10 ismi

3. Victor Nelsson (Galatasaray) 16.5 Milyon Euro

#10
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli 10 ismi

2. Mauro Icardi (Galatasaray) 18 Milyon Euro

#11
Foto - İşte, Süper Lig'in en değerli 10 ismi

1. Nicolo Zaniolo (Galatasaray) 28 Milyon Euro Kaynak: Aydınlık

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