İşte son örnek! Anadolu kadınının yapamayacağı şey yoktur

“Barınak, köpek ya da kedi evleri yaparak doğadaki atıkları geri dönüşüme kazandırmış oluruz” Barınak, kedi ya da köpek evleri yaparak doğaya atılan atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırabileceklerini kaydeden Telli, “Dünya sadece kağıtla da kirletilmiyor. Aslında belki de kağıt ile hiç kirletilmiyor düşüncesine de sahip olabiliriz. Özellikle plastik atıklar, evimizde kullandığımız yağlar, yağların dışarıya atılması, plastik kapların denizlerde, sularda, dağlarda, mekanlarda kullandıklarımızın her birini atmamız bizim dünyayı kirlettiğimizin bir göstergesidir. Bunu sadece siz elinizdekini dışarıya atarak ondan kurtulmuş olabilirsiniz ama bu size nefes olarak geri dönüyor. Hayatın bütün oluşumu bir nefestir. Nefes ile dışarıya verir, nefes ile içeriye alırsınız. Kirlettiğimiz dünyada aldığımız nefes bize kirli olarak dönecektir. Onun için dünyamızı temiz tutmak adına kullandığımız tüm objeleri, kullandığımız maddelerin geriye dönüşümünün olması gerektiğine inanan birisiyim. Bunun için plastik atıklardan neler yapılabilir denildiği zaman mesela su şişelerimizi düşünelim, su şişelerinin her birini biriktirip daha sonra onların içine dolgu maddeleriyle birlikte bunu bir tuğla gibi etrafımızı kaplayacak bir taş gibi düşünebiliriz. Barınaklara köpek evleri yapılabilir, kedi evleri yapılabilir, oturma koltukları yapılabilir, çiçeklik yapılabilir, denize ya da doğaya atmak yerine kullandığımız atıkları bir yerde biriktirip geri dönüşüme kazandırabilir ya da kendi başımıza çeşitli aktiviteler yapabiliriz. Plastiklerin tamamen doğadan toplanıp dönüşüm yapılması belki sadece bizim elimizde olan bir şey olmayabilir ama bunları doğanın içerisine atmak yerine dönüşüme geçirerek günlük kullanımda tekrar yiyecek içecek şeklinde değil, çünkü onları da yapmamamız gerekiyor. Yiyecek ya da içecek kısmında plastiğin tekrar kullanılması kendi bünyemize zarar verir” diye konuştu.