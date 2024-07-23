İşte Sivas'ın en çevreci evi! Görenler dönüp tekrar bakıyor

Sivas'ın Yüceyurt Mahallesi'nde bulunan müstakil ev, bölgedeki yüksek katlı apartmanların arasında dikkat çekici bir görünüme sahip. Görenlerin botanik bahçe zannettiği yer aslında sarmaşık kaplı bir ev. Apartmanların arasında yeşillikler içinde bir ada gibi duran bu ev, doğayla şehir hayatı arasında hoş bir denge sağlıyor. Sarmaşıkların evi saran görüntüsü, çevredeki gri tonlarına renk katıyor ve doğal bir güzelliği ortaya çıkartıyor. Sarmaşıklarla kaplı bu ev, Sivas'ın Yüceyurt Mahallesi'ne özgü bir sembol haline gelirken görenlerin de ilgisini çekiyor. Mahalle halkı, evin her mevsimde farklı bir görünüm sergilemesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyuyor.