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Yaşam
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İşte Sivas'ın en çevreci evi! Görenler dönüp tekrar bakıyor

2024-07-23 19:37:22
İşte Sivas'ın en çevreci evi! Görenler dönüp tekrar bakıyor

Sivas Yüceyurt Mahallesi'nde sarmaşık kaplı bina görenlerin dikkatini çekiyor.

#1
Foto - İşte Sivas'ın en çevreci evi! Görenler dönüp tekrar bakıyor

Sivas'ın Yüceyurt Mahallesi'nde bulunan müstakil ev, bölgedeki yüksek katlı apartmanların arasında dikkat çekici bir görünüme sahip. Görenlerin botanik bahçe zannettiği yer aslında sarmaşık kaplı bir ev. Apartmanların arasında yeşillikler içinde bir ada gibi duran bu ev, doğayla şehir hayatı arasında hoş bir denge sağlıyor. Sarmaşıkların evi saran görüntüsü, çevredeki gri tonlarına renk katıyor ve doğal bir güzelliği ortaya çıkartıyor. Sarmaşıklarla kaplı bu ev, Sivas'ın Yüceyurt Mahallesi'ne özgü bir sembol haline gelirken görenlerin de ilgisini çekiyor. Mahalle halkı, evin her mevsimde farklı bir görünüm sergilemesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyuyor.

#2
Foto - İşte Sivas'ın en çevreci evi! Görenler dönüp tekrar bakıyor

Bu evi görenlerin hayranlıkla baktıklarını belirten Mahalle Muhtarı Hayati Şirvan, "Zamanında ev sahibi bahçesine bir sarmaşık dikmiş. Bu sarmaşık zamanla evin etrafını tamamen kapattı. Yeni yapılan binalar arasında bir yaşam mücadelesi veriyor diyebilirim. Balkonda oturanlar veya bu mahalleden geçenler bu evi gördüklerinde hayranlıkla bakıyorlar. Yaz aylarında da ev içerisinde bir ferahlık sağlıyor" şeklinde konuştu.

#3
Foto - İşte Sivas'ın en çevreci evi! Görenler dönüp tekrar bakıyor

Mahalleye çok güzel bir renk olduğunu belirten bir mahalle sakini, "Hiç dökülmüyor. Kış aylarında da kırmızı oluyor. Kar üstüne yağıyor, adeta bir kartpostal gibi görüntüsü oluyor" dedi.

#4
Foto - İşte Sivas'ın en çevreci evi! Görenler dönüp tekrar bakıyor

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