İşte satışa fiyatı! Bu otomobilin aynısı başka yerde yok

Sivas'ta yaşayan bağlama ustası Şentürk İyidoğan ve mobilya ustası Bahattin Okurkan, gelecek kuşaklara örnek teşkil etmek için Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri olmayan bir ahşap otomobil tasarladı. Satın aldıkları 1990 model bir otomobilin kaportasını tamamen söküp aracı ahşapla kaplayan ustalar bu otomobil ile el işçiliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. 2.5 yıllık emek ve özveriyle tamamlanan ahşap otomobil, Chrysler modelinden esinlenerek tasarlandı. Ustalar, bu özel projede maddi kaygılardan öte, gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı ve el sanatlarının değerini korumayı amaçladı. Şentürk İyidoğan, ahşap otomobilin satışından elde edecekleri gelirle Sivas'ta veya Zara'da bir el sanatları okulu açmayı hayal ediyor.