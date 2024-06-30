İşte satışa fiyatı! Bu otomobilin aynısı başka yerde yok

1.5 milyon dolar istiyorum dedim. 'Bize çok sonuçta ticaret yapıyoruz' dedi. 15 gün sonra tekrar beni aradı. 'Üstadım merak ettim, eğer para için satsaydın yıllar önce çok zor durumda da Aşık Veysel'in sazını 100 bin dolara satmıştın. 100 bin dolara o zor zamanlarda Aşık Veysel'in sazını satmadın' dedi. 'Şimdi 1.5 milyon dolara arabayı satıp parayı ne yapacaksınız' dedi. Ben de hayallerimiz var. Sivas'ta ya da Zara'da bir el sanatları okulu açmak istiyorum, eğer bunu satabilirsem. 'Yemin ediyorum eğer bu kadar ticaretten fazla param olsa verir alırım bu hayalin için' dedi. Öyle bir beklentideyiz" dedi.