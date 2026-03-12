  • İSTANBUL
İşte Ramazan'da tok tutan karışım: Mesela limon gibi besinler de sahurda...
İşte Ramazan'da tok tutan karışım: Mesela limon gibi besinler de sahurda...

Ramazan ayının sonlarına doğru gelirken, tok tutan besinleri aktarlarda rahatlıkla bulabiliyorsunuz.

#1
Foto - İşte Ramazan'da tok tutan karışım: Mesela limon gibi besinler de sahurda...

Kayseri'de aktarlarda satılan karışım tok tutmasıyla Ramazan'da vatandaşlardan ilgi görüyor.

#2
Foto - İşte Ramazan'da tok tutan karışım: Mesela limon gibi besinler de sahurda...

Kayseri'de 13 yıldır aktarlık yapan Muhammet Hanzala Altun, orucu daha rahat tutmanın püf noktası olan tok tutan karışımın tarifini verdi. 1 çorba kasesine 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı yulaf, keten tohumu gibi doyurucu besinlerin bulunduğu karışımı ekleyip tükettiğimizde daha rahat oruç tutulacağını belirten Altun, "Zaten iftarla sahur arası çok bir süre olmuyor, vücut iftarda yenileni eritmiyor. Sahura uyanamayan kişiler için chia tohumu, keten tohumu, kinoa tohumu, ay çekirdeği içi ve yulaf karışımlarını tavsiye ediyoruz.

#3
Foto - İşte Ramazan'da tok tutan karışım: Mesela limon gibi besinler de sahurda...

Hem bağırsaklara iyi geliyor hem de midede bir kütle oluşturup tokluk hissi veriyor.

#4
Foto - İşte Ramazan'da tok tutan karışım: Mesela limon gibi besinler de sahurda...

Yatmadan önce 1 kâse yoğurdun içine bu karışımdan 2 yemek kaşığı koyup tüketildiğinde ve üzerine 1 bardak ılık süt içildiğinde, sahura kalkmadan da vücutta enerji kaybı olmaz. Ayrıca tokluk hissi vererek orucu daha rahat tutmayı sağlar" şeklinde konuştu. Altun, yapılan bu karışıma vatandaşların ilgi gösterdiğinin altını çizdi.

#5
Foto - İşte Ramazan'da tok tutan karışım: Mesela limon gibi besinler de sahurda...

Uzmanlar da ayrıca Sahurda limon tüketiminin, özellikle maydanozla birleştirilerek hazırlanan detoks sularıyla bağırsakları çalıştırıp toksinleri atmaya yardımcı olabileceğini de eklediklerini ve iftar sahur dengesi özelinde bu konulara dikkat edilmesi çağrısında bulundular.

