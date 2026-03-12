İşte Ramazan'da tok tutan karışım: Mesela limon gibi besinler de sahurda...

Kayseri'de 13 yıldır aktarlık yapan Muhammet Hanzala Altun, orucu daha rahat tutmanın püf noktası olan tok tutan karışımın tarifini verdi. 1 çorba kasesine 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı yulaf, keten tohumu gibi doyurucu besinlerin bulunduğu karışımı ekleyip tükettiğimizde daha rahat oruç tutulacağını belirten Altun, "Zaten iftarla sahur arası çok bir süre olmuyor, vücut iftarda yenileni eritmiyor. Sahura uyanamayan kişiler için chia tohumu, keten tohumu, kinoa tohumu, ay çekirdeği içi ve yulaf karışımlarını tavsiye ediyoruz.