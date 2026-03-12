İşte Ramazan'da tok tutan karışım: Mesela limon gibi besinler de sahurda...
Ramazan ayının sonlarına doğru gelirken, tok tutan besinleri aktarlarda rahatlıkla bulabiliyorsunuz.
Ramazan ayının sonlarına doğru gelirken, tok tutan besinleri aktarlarda rahatlıkla bulabiliyorsunuz.
Kayseri'de aktarlarda satılan karışım tok tutmasıyla Ramazan'da vatandaşlardan ilgi görüyor.
Kayseri'de 13 yıldır aktarlık yapan Muhammet Hanzala Altun, orucu daha rahat tutmanın püf noktası olan tok tutan karışımın tarifini verdi. 1 çorba kasesine 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı yulaf, keten tohumu gibi doyurucu besinlerin bulunduğu karışımı ekleyip tükettiğimizde daha rahat oruç tutulacağını belirten Altun, "Zaten iftarla sahur arası çok bir süre olmuyor, vücut iftarda yenileni eritmiyor. Sahura uyanamayan kişiler için chia tohumu, keten tohumu, kinoa tohumu, ay çekirdeği içi ve yulaf karışımlarını tavsiye ediyoruz.
Hem bağırsaklara iyi geliyor hem de midede bir kütle oluşturup tokluk hissi veriyor.
Yatmadan önce 1 kâse yoğurdun içine bu karışımdan 2 yemek kaşığı koyup tüketildiğinde ve üzerine 1 bardak ılık süt içildiğinde, sahura kalkmadan da vücutta enerji kaybı olmaz. Ayrıca tokluk hissi vererek orucu daha rahat tutmayı sağlar" şeklinde konuştu. Altun, yapılan bu karışıma vatandaşların ilgi gösterdiğinin altını çizdi.
Uzmanlar da ayrıca Sahurda limon tüketiminin, özellikle maydanozla birleştirilerek hazırlanan detoks sularıyla bağırsakları çalıştırıp toksinleri atmaya yardımcı olabileceğini de eklediklerini ve iftar sahur dengesi özelinde bu konulara dikkat edilmesi çağrısında bulundular.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23