  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gece yatmadan önce bunları tükettiğinizde uyku kalitenizi bozar! Aman dikkat, acil bırakın! İşte 9 o şey

Güney Kıbrıs şokta! Haber yapan basın yazdı: 7 bin ton hellimin üretiminde süt tozu kullanıldı! Skandal sözler

Faydaları saymakla bitmeyen bitki: Çam yağı! Meğer öyle bir faydası varmış ki, şu an duyan büyük şok geçirebilir

Gazze’de katliam yapan Siyonist İsrail’de, Kıbrıs harekatı tekrarlar mı korkusu! Ayşe tatile çıkabilir!

Türkiye ile Mısır güçleri birleştiriyor: 15 milyar doları aşacak! Harekete geçtiler

Moskova beyaza büründü

Villa inşaatında ortaya çıktı!

Dünya lansmanı 5 Kasım’da! Škoda amiral gemisinin çizimlerini paylaştı!

Ceyhan Nehri'nde sonbahar

Türk şirketi enerjiye tamı tamına 2 milyar dolarlık yatırım yaptı! İki şirket 15 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak
Yaşam
6
İşte 'ölüm virajı'nın son hali

2023-10-26 12:17:06
İşte 'ölüm virajı'nın son hali

Erzurum'da pek çok kazanın yaşandığı, vatandaşların 'ölüm virajı' dediği yol yeniden düzenlendi.

#1
Foto - İşte 'ölüm virajı'nın son hali

Erzurum-Artvin Karayolu Tortum Pehlivanlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kavşağında Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince önemli düzenlemelere tabi tutuldu.

#2
Foto - İşte 'ölüm virajı'nın son hali

Yol, ışıklı tabelalar, şerit uyarı sistemleri ve bariyerlerle donatıldı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan ölümlü kaza sonrasında, viraj daha da güvenli hale getirildi.

#3
Foto - İşte 'ölüm virajı'nın son hali

Kavşağın her yıl onlarca kaza ve ölüme sebep olması nedeniyle, bölge halkı tünel yapılmasını istiyor. Yolun artık daha güvenli olması olumlu bir adım olsa da, tünel projesiyle bu tehlikeli virajın tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

#4
Foto - İşte 'ölüm virajı'nın son hali

Vatandaşlar, güvenli bir yolculuk için bu önemli projenin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor.

#5
Foto - İşte 'ölüm virajı'nın son hali

Mahalle sakinlerinden Aytekin Er, “Ölüm virajında yaşanan kazalar sonra kaza ile yeniden gündeme geldi. Virajda güzel bir çalışma yapıldı. Şeritler yeniden çizildi. Işıklı tabelalar konuldu. Bariyerler yenilendi. Yol daha güvenli ancak kesin çözüm için tünel yapılması lazım” diye konuştu.

Helal olsun Emin Pazarcı! Bomba Starbucks boykotu
Gündem

Helal olsun Emin Pazarcı! Bomba Starbucks boykotu

Gazeteci Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Ankara’da bebek katili İsrail'e destek çıkan Starbucks'ı protesto etti. Uzun uzun kornaya bakan Paz..
Terörün ve mafyanın korkulu rüyası Bakan Yerlikaya'dan İsrail'e gözdağı
Gündem

Terörün ve mafyanın korkulu rüyası Bakan Yerlikaya'dan İsrail'e gözdağı

Terör örgütleri ve mafyanın nefes borusunu kesen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mazlumların yanında olmanın, gözyaşlarını dindirmenin, çocuk..
Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı
Dünya

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yazılı bir açıklama ile çağırısında İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıl..
Jeffry Flake'den Türkiye mesajı
Gündem

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşt..
Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA
Gündem

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Hamas, Moskova’da ikili ilişkilerde bulunuyor. İsrail ve ABD’nin saldırıları altında bulunan Hamas’ın Moskova’daki görüşmeleri büyük bir öne..
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor, kaçıran çok üzülür

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor, kaçıran çok üzülür
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23